«تشيرفاتي»: هجوم أوكرانيا المضاد يحرز تقدما تدريجيا

قال سيرهي تشيرفاتي، المتحدث باسم الجيش الأوكراني، إن القوات الأوكرانية تقدمت أكثر من كيلومتر في اليوم السابق على مواجهة القوات الروسية قرب مدينة باخموت، شرق البلاد، مشيرا إلى أن هجوم أوكرانيا المضاد الذي شنته مطلع يونيو الماضي يحرز تقدما تدريجيا، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

تضارب الأنباء حول هجوم أوكرانيا المضاد

وأشارت وكالة «رويترز»، للأنباء، إلى أن روسيا تصدر تصريحات بشأن سير المعارك في قطاع باخموت تختلف عن تلك الصادرة من أوكرانيا بشأن هجوم أوكرانيا المضاد.

وقال سيرهي تشيرفاتي للتلفزيون الأوكراني: «قوات الدفاع لا تزال تمسك بزمام المبادرة هناك وتضغط على القوات الروسية وتقوم بعمليات هجومية وتتقدم على طول الجبهتين الشمالية والجنوبية»، مضيفا: «القوات تقدمت على مدار اليوم السابق أكثر من كيلومتر».

استهداف بيلجورد أكثر من 50 مرة بمختلف الصواريخ

وقال حاكم مقاطعة بيلجورد، فياتشيسلاف جلادكوف، إن القوات الأوكرانية أطلقت باتجاه أراضي المقاطعة أكثر من 50 صاروخا أمس الخميس، ما أسفر عن وقوع ضحايا بين المدنيين.

وجاء في بيان الحاكم على قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»: «في منطقة بيلجورد أطلقت ثماني قذائف مدفعية على قرية نيخوتيفكا دون وقوع إصابات كما تم إسقاط عدة أهداف جوية فوق المنطقة بواسطة أنظمة الدفاعات الجوية الروسية، وفي قرية رازومنويه تم تسجيل أضرار مختلفة في منازل ومرافق اجتماعية وسيارتين كما سجلت بعض الأضرار في قريتي، تافروفو وياستريبوفو».