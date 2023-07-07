«القاهرة الإخبارية»: القوات الأوكرانية تتقدم أكثر من كيلومتر قرب باخموت

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن متحدث باسم الجيش الأوكراني، ذكر اليوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية تقدمت أكثر من كيلومتر في اليوم السابق في مواجهة القوات الروسية قرب مدينة باخموت في شرق البلاد.

ويعد هذا التصريح هو الأحدث من كييف الذي يشير إلى أن الهجوم المضاد الذي شنته في مطلع يونيو يحرز تقدمًا تدريجيًا رغم أن روسيا تصدر تصريحات بشأن سير المعارك في قطاع باخموت تختلف عن تلك الصادرة من أوكرانيا.

قوات الدفاع الأوكرانية تقترب من قرية كليشيفكا

وقال المتحدث العسكري سيرهي تشيرفاتي: «قوات الدفاع لا تزال تمسك بزمام المبادرة هناك وتضغط على العدو وتقوم بعمليات هجومية وتتقدم على طول الجبهتين الشمالية والجنوبية، تقدموا تحديدًا على مدى اليوم السابق بأكثر من كيلومتر»، موضحا أن القوات الأوكرانية حققت «نجاحًا جزئيًا» بالقرب من قرية كليشيفكا إلى الجنوب الغربي من باخموت مباشرة.

وذكر محللون عسكريون أوكرانيون أن تأمين كليشيفكا سيساعد أوكرانيا على استعادة السيطرة على مدينة باخموت التي استولت عليها القوات الروسية في مايو بعد معارك ضارية على مدى عشرة أشهر.