حبس 5 متهمين بالاتجار في المخدرات وحيازة الأسلحة النارية بدمياط

قررت جهات التحقيق حبس المتهمين في قضية اتجار في المواد المخدرة بمحافظة دمياط، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكمياوي لتحليلها وموافاة النيابة بالتقارير الفنية.

ضبط المتهمين

أكدت معلومات وتحريات مديرية أمن دمياط، قيام 5 أشخاص بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار في المواد المخدرة وترويجها بدوائر مراكز شرطة دمياط، وفارسكور، والزرقا، وكفرسعد، وقسم شرطة دمياط الجديدة.

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهداف المتهمين، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم وبحوزتهم 10 كيلو من مخدر الحشيش، و4 كيلو من مخدر البانجو، و16 كيلو من مخدر الهيدرو، وكمية من مخدر الهيروين، و2 فرد محلي، وعدد من الطلقات لذات العيار.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العقوبة المتوقعة تصل للإعدام

وحول الموقف القانوني والعقوبة المتوقعة للمتهمين، يقول أحمد علي المحامي، لـ«الوطن»، إن قانون العقوبات حدد في المادة رقم 34 عقوبة من يروج أو يتاجر في المخدرات داخل الوطن، وهي السجن المؤبد أو الإعدام، أو غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.

وأضاف الخبير القانوني، أن العقوبة على المتهم تُخفف حال إن كانت المخدرات المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد طبيعية، فيكون الحبس لمدة سنة ولا يصل الحبس فيها لمدة 5 سنوات، على أن يدفع المتهم غرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، وهذا الأمر يرجع لقرار المعمل الجنائي.