حبس 3 أشخاص بتهمة الاتجار بمخدري الحشيش والاستروكس في القاهرة

قررت جهات التحقيق حبس المتهمين في قضية الاتجار بالمواد المخدرة بالقاهرة لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وأمرت بارسال المضبوطات الي المعمل الكمياوي لتحليلها وموافاة النيابة بالتقارير الفنية.

الاتجار بمخدري الحشيش والاستروكس

وكشفت التحقيقات أن التشكيل العصابي مكون 3 أشخاص مقيمين بمنطقة السلام بالقاهرة، لـ 2 منهم معلومات جنائية، تخصص نشاطهم الاجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها من أجل تحقيق الارباح وتحصيل الاموال.

وتابعت التحقيقات اعتراف المتهمين بحيازتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلوجرامات، وكمية من مخدر الاستروكس وزنت 3 كيلوجرامات بقصد الإتجار، بالإضافة الي سيارة ودراجة نارية دون لوحات معدنية لتسهيل عملية الحركة، ومبلغ مالي من متحصلات البيع، وعدد 5 هواتف محمولة.

الموقف القانوني

ومن جانبه علق المحامي أحمد عادل علي العقوبة المتوقعة علي المتهمين بالإتجار بالمخدرات لـ«الوطن»، قائلاً «أنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وأضاف أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الإتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.