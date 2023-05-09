تفاصيل حبس المتهم بالاتجار بمخدري البانجو والهيروين في أسوان

قررت النيابة العامة، حبس المتهم في قضية الاتجار بالمواد المخدرة بأسوان لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لتحليلها، وموافاة النيابة بالتقارير الفنية، كما طالبت المباحث بتكثيف التحريات حول الواقعة.

الاتجار بمخدري البانجو والهيروين

قضى المتهم 3 ساعات في جلسة تحقيق، أدلى فيها باعترافاته أمام الجهات المختصة، قائلا: «التجارة في البانجو والهيروين فيها مكسب كبير، بدأت فيها من فترة صغيرة، وقدرت أحقق أرباح كتير»

وأضاف المتهم: «استغليت البيت كمخزن، علشان محدش يشك فيا، واشتريت بندقية خرطوش علشان أقدر أدافع بيها عن نفسي ونشاطي»

وكشفت التحقيقات اعترافه بحيازته عدد 3 لفافات من مخدر البانجو، وزنت 9 كيلوجرامات، وكمية من مخدر الهيروين، وبندقية خرطوش، وعدد من الطلقات لذات العيار.

العقوبة القانونية

وشرح المحامي محمود عبدالله، تفاصيل العقوبة المتوقعة على المتهم بالاتجار بالمخدرات بأسوان، أثناء حديثه لـ«الوطن» قائلا: إنَّ المتهم سيواجه عقوبة رادعة، وفقا لنص المادة رقم 34، من قانون العقوبات، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.