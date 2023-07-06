حبس السائق المتسبب في وفاة سيدة بالمرج

قررت النيابة العامة حبس السائق المتسبب في وفاة سيدة بعدما صدمها بسيارته في أحد شوارع دائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بالتحفظ علي كاميرات المراقبة في محيط الحادث تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، كما استعجلت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرتها لسماع أقوالها حول الواقعة.

مصرع سيدة في حادث سير

تلقى مأمور قسم شرطة المرج إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجده يفيد بمصرع سيدة في حادث سير بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة أربعينية، وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية وتبين إصابتها بكسور في مناطق متفرقة من الجسم ونزيف خارجي بالرأس، كما تبين العثور على متعلقاتها الشخصية كاملة وحافظة نقودها، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى الخاصة بمستشفي اليوم الواحد بدائرة قسم الشرطة تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري وصرحت بالدفن.

ضبط السائق والتحفظ على السيار

وكشفت التحريات بأنه أثناء عبور السيدة المتوفاة الطريق صدمتها سيارة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط السائق والتحفظ على السيارة وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.