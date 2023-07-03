أحمد سعد وإدوارد يحييان زفاف شقيقة فتحي عبد الوهاب

يقام حاليا حفل زفاف شقيقة الفنان فتحي عبد الوهاب، بقصر محمد علي بالمنيل، وحضر الزفاف عدد من الفنانين ومن بينهم محمد رجب، صفاء الطوخي، غفران محمد، وغيرهم من الفنانين.

وقدم أول فقرة من فقرات الحفل إدوارد بصحبة فرقته، وغنى مجموعة من أغاني فرقة «جيبسي»، وقدم مجموعة من أغانيهم.

وقدم الفقرة الثانية من الزفاف أحمد سعد، والذي ظهر بعد أزمة حفله ليلة أمس بتونس، وقدم سعد في الزفاف «ولع ولع»، و«إيه اليوم الحلو ده»، وغيرها من الأغاني التي رقص عليها الحضور وبالتحديد فتحي ومحمد رجب.

يذكر ان آخر أعمال الفنان فتحي عبد الوهاب مسلسل الكتيبة 101 والذي شارك به في السباق الرمضاني الماضي وكان من بطولة عمرو يوسف، وفتحي عبد الوهاب، وآسر ياسين، وخالد الصاوي، ووفاء عامر، ورشا مهدي وغيرهم من النجوم والنجمات.

وشارك أيضا في مسلسل سوق الكانتو والذي عرض في شهر رمضان الماضي وكان من بطولة أمير كرارة ومي عز الدين ومها نصار من تأليف هاني سرحان ومن إخراج حسين المنباوي.