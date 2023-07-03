أحمد سعد الدين يشيد بجهود «المتحدة» في الدراما: وجهت البوصلة لصالح المجتمع

أشاد الناقد الفني أحمد سعد الدين، بجهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في مجال الإنتاج الدرامي، وإحداثها لطفرة درامية خلال الأعوام الأخيرة.

وقال «سعد الدين» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن المتحدة نجحت في تقنين الطريقة التي يتم بها تناول بعض القضايا والملفات، خصوصًا وأن هناك سنوات سابقة مرّت علينا معالجة بعض القضايا مثل المخدرات بطريقة غير لائقة وتقديم مشاهد تحمل قدرًا كبيرًا من الصعوبة، بحسب قوله، مضيفاً: «المتحدة» فطنت لهذا الأمر، وعملت بإدراتها على ضبط الأداء بشكل احترافي.

سعد الدين: مسلسلات المتحدة تدخل إلى كل بيت

وأشار «سعد الدين» إلى أن الدراما تختلف كثيرًا عن السينما «التمثيلية التي تعرض على شاشة التليفزيون تدخل إلى كل بيت»، موضحًا أن «المتحدة» خلال سعيها الدؤوب لضبط الأداء، قدمت أعمالًا درامية ذات قيمة وحملت رسائل مهمة سواء كانت وطنية أو اجتماعية، كذلك الأعمال الكوميدية ذات مضمون جيد.

سعد الدين يشيد بجهود الشركة المتحدة

وتابع: أصبحنا أمام توجهًا فنيًا أفضل كثيرًا عن سنوات مضت، وذلك بفضل كيان منظم مثل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، نجح باقتدار في توجيه بوصلة الدراما إلى كل ماهو هادف ولصالح المجتمع، بدليل وجود مسلسلات تركت بصمتها التي لا ينكرها أحد على سبيل المثال وليس الحصر ملحمة «الاختيار» بأجزائه الثلاثة، و«جزيرة غمام» وغيرها من الأعمال الدرامية التي احترمت المشاهد أولًا وأخيرًا.