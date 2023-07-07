حملة لإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة في أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار الحملات المكثفة لإزالة الإعلانات المخالفة وغير المرخصة والعشوائية في نطاق الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، حفاظًا على المظهر الحضاري وأموال الدولة بمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق، خصوصا بعد لائحة الإعلانات الجديدة.

مراجعة الإعلانات

وأمر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتشكيل لجان مشتركة للمرور اليومي لمراجعة الإعلانات بنطاق المراكز والمدن والأحياء على الطبيعة وإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة بالشوارع والميادين والمتواجدة على واجهات المباني والمصالح الحكومية وأعمدة الإنارة، حفاظًا على الشكل الحضاري والحد من انتشار هذه المخالفات.

لإزالة الإعلانات

وشنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط حملة لإزالة الإعلانات المخالفة وغير المرخصة بنطاق المركز، وأزيلت اللافتات والإعلانات المخالفة وغير المرخصة بالشوارع والميادين.

استغلال المساحات الإعلانية

وأوضح رئيس المركز أن الحملة تأتي ضمن سلسلة الحملات التي تشنها الوحدة المحلية على كافة الشوارع والميادين والطرق العامة للتأكد من خلوها من أي مظاهر للتعدى والإعلانات المخالفة وغير المرخصة.