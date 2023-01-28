المقدم إسلام العزب لـ«نقطة تحول»: الشهيد أحمد المنسي كان بينصحنا نتأهل دائما للشهادة

قال المقدم إسلام العزب، أحد مصابي العمليات العسكرية: «كل مرة لما بسافر بسلم على أولادي وببقى مش عارف أنا راجع تاني ولا لا، ولما جيت أسافر قبل إصابتي ابني قالي خلي بالك من نفسك العدو عاملك حفرة ومستخبي لك خلي بالك، وحسيت إنها إشارة من ربنا لكني واخد القرار ومتوكل على الله، وربنا بيلهم الواحد مننا قبل إصابته، وفي مرة حلمت أني أصيبت بطلق وحصل بالفعل وده بيخلينا نكمل لأن عندنا عقيدة إن لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا».

أسرة البطل

وتابع «كل واحد من أطفالي له حرية اختيار مستقبله، وعاوزهم أحسن مني في الاختيار اللي يختاروه والمجال اللي يحبوه، واللي يطلع منهم ظابط لازم يبقي مقاتل محترف، ولما خدمت مع الشهيد أحمد منسي كان بينصحنا نخلي بالنا وإحنا شغالين بدون تهور، ودايما نستعد ونأهل نفسنا ونفكر عشان لما ربنا يكرمنا بالشهادة نكون شهداء مقبلين غير مدبرين».

رحلة علاجه

وأوضح المقدم إسلام العزب أن رحلة علاجه كانت نفسية أكثر من البدنية: «الألم له وقت وهيزول لكن الجانب النفسي مهم جدا، وبعد كل إصابة كنت أشعر إني أفضل صحيا ونفسيا وبدنيا، وببقى عاوز أرجع أكمل نفس اللي كنت بعمله، وبمجرد ما شوفت العدو قررت أني لازم أوصل له والحمد لله ربنا بيقدرنا».

جاء ذلك خلال فيلم تسجيلي عرضته فضائية اكسترا نيوز يتناول قصص وبطولات أبطال القوات المسلحة والشرطة المصرية بعنوان نقطة تحول.