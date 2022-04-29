«ظهور منسي في الاختيار».. أبرز أحداث الحلقات 27 من مسلسلات رمضان

شهدت الحلقة السابعة والعشرين من مسلسلات رمضان أحداثا مشوقة، ففي مسلسل الاختيار 3، التقى وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي بمحمد مرسي، حيث طلب السيسي، الاعتذار للشعب المصري على كل شيء حدث في المفترة الماضية وطرح مبادرة واضحة وصادقة للتصالح مع القوى السياسية.

واستعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «تفاصيل الحلقات الـ27 من مسلسلات رمضان».

الاختيار 3

وظهر النجم أمير كرارة بشخصية العقيد أحمد منسي، الذي كان متواجدا في مستشفى القوات المسلحة بعد إصابته في يده، وزاره ضابط المخابرات الحربية مروان العدوي وزميله الضابط أكرم، وفي مسلسل العائدون بدأت الحلقة بقوة، بعدما وقع علاء في يد سياف وهو يتحدث مع الضابط عمر على الهاتف ويمنحه إحداثيات المكان حتى يعلم أماكن تمركز عناصر داعش.

فاتن أمل حربي

وفي مسلسل فاتن أمل حربي، خطف سيف بناته أثناء جلسة الرؤيا وذهب بهم إلى ناس غير معروفين وحصل على تليفون إحدى بناته حتى لا تخبر والدتها بشيء، واتصل بفاتن وأخبرها أن البنات بفرقته وطلب منها ألا تحاول معرفة مكانهم على وجه التحديد وأن تتنازل عن كل القضايا وتعود إليه.

في بيتنا روبوت

وشهدت الحلقة 27 من مسلسل «في بيتنا روبوت 2» الكثير من الأحداث، حيث سمعت «سارة» زوجها وهو يرسل رسالة صوتية لشخص، وعندما سألته اتدعى أنه أرسلها لـ HR في شركته لكنها شكت أنه بيخونها.

الكبير أوي

وبدأت أحداث الحلقة الـ 27 من مسلسل «الكبير أوي» بإبلاغ «هاجرس» لـ«جوني» بإنه يجب أن يعود للمزاريطة لكي يشارك في المهرجان والذي ينظمه أخوه الكبير، وعندما علموا بأن الفنان العالمي ليونارديو دي كابريو سيزور المهرجان وافقوا على الحضور.