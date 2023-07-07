لو فلوسك خلصت في العيد.. مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو للموظفين

بعد أيام قليلة من انتهاء عيد الأضحى المبارك 2023، بدأ الكثير من المواطنين في التساؤل حول موعد صرف مرتبات شهر يوليو الجاري، بعد أن صرفوا مرتبات الشهر الماضي، والتي حصلوا عليها قبل عيد الأضحى بحوالي 10 أيام، الأمر الذي جعل وزارة المالية تحرص على إطلاعهم بموعد صرف مرتبات الشهر الحالي.

وأعلنت وزارة المالية في بيان لها، عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو الجاري، لمساعدة الموظفين العاملين بالدولة على تدبير أمورهم لحين موعد القبض، ونوضح خلال هذا التقرير موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023، وفقا لما أعلنته الوزارة، كالتالي:

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023

أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023، على أن يبدأ صرف المرتبات يوم الأحد الموافق 23 من الشهر ذاته، مشيرة إلى أن الصرف يستمر على مدار 5 أيام متواصلة.

وحددت الوزارة، الأيام التي يجرى صرف المتأخرات المالية بها، لتكون يوم الأحد والاثنين والثلاثاء 9 و10 و11 يوليو الجاري.

وتتيح وزارة المالية للمواطنين فرصة صرف المرتبات على مدار 5 أيام متتالية، تجنبا للازدحام والتدافع على ماكينات الـATM.