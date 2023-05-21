عيدية الحكومة للمواطنين.. صرف مرتبات يونيو قبل العيد بأيام

قررت الحكومة صرف مرتبات شهر يونيو 2023، خلال أيام 18 و19 و20 و21 و22 يونيو، أي قبل أيام من إجازة عيد الأضحى المبارك، وفق ما أعلنته وزارة المالية في جدول صرف المرتبات، علما بأنّ صرف مرتبات شهر مايو، بدأ منذ الخميس 18 مايو، ويستمر أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء.

مواعيد صرف مرتبات يونيو 2023

وأوضحت وزارة المالية في بيان عنها، أنّ مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2023 تم تحديدها خلال أيام 18 و19 و20 و21 و22 يونيو 2023، ويتم صرف متأخرات مستحقات العاملين بخلاف الرواتب أيام 7 و8 و11 يونيو 2023، حيث بدأت الحكومة تطبيق زيادة المرتبات 2023 لموظفي الحكومة اعتبارًا من أبريل الماضي، حيث جرى خلالها رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، لجميع الدرجات المالية.

أول أيام عيد الأضحى

ويأتي صرف المرتبات قبل أيام من عيد الأضحى المبارك، الذي سيأتي أول أيامه 28 يونيو 2023، وسيكون يوم وقفة عرفات يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023، والأربعاء سيكون أول أيام العيد.

إجازة عيد الأضحى المبارك

وبحسب ما تم إعلانه، فإنّ إجازة عيد الأضحى المبارك، ستكون بداية من يوم الثلاثاء 27 يونيو والأربعاء 28 يونيو 2023، يوافق أول أيام إجازة عيد الأضحى، ويوم الخميس 29 يونيو، يوافق ثاني أيام إجازة عيد الأضحى، ويوم الجمعة 30 يونيو، يوافق ثالث أيام إجازة عيد الأضحى، يوم السبت 1 يوليو، يوافق رابع أيام إجازة عيد الأضحى.