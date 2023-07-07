افتتاح مسجد النادي في الملاحة بكفر الشيخ على مساحة 235 مترا بـ3 ملايين جنيه

شهد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف في كفر الشيخ، افتتاح مسجد النادي بقرية الملاحة التابع لإدارة سيدي سالم غرب، على مساحة 235 مترًا بتكلفة 3 ملايين جنيه.

«عناية الإسلام بالنشء» محور خطبة الجمعة

وأدى وكيل الوزارة خطبة الجمعة وكانت بعنوان «عناية الإسلام بالنشء»، مؤكدًا أنّ العناية بالنشء مسؤولية الآباء والمُعلمين والمجتمع كله حتى يخرج النشء مستقيمًا ناضجًا وطنيًا يبني ولا يهدم، ويعمر ولا يخرب يدرك معنى الحياة، ويواجه التحديات بعزيمة قوية وروح وثابة نحو البناء والتعمير وعمارة الكون وحُب الخير للناس جميعًا، قائلًا: «يقول نبينا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ سَائِلٌ كُلَّ رَاعٍ اسْتَرْعَاهُ أَحَفَظَ أَمْ ضَيْعَ حَتَّى يَسْأَلَ الرَّجُلَ عَنْ أَهْلِ بَيْته، ويقول الإمام الغزالي رحمه الله: إن الصبي أمانة عند والديه... فإن عُوّد الخير وعلمه، نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة، وشاركه في ثوابه أبواه وكل معلّم له ومؤدب».

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنّ تعليم النشء تعليمًا صحيحًا يسهم في بناء مجتمع سوي متماسك مترابط، ومن أعظم ذلك تعليم القرآن ومعانيه وأحكامه وآدابه حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرآنَ وَعَلَّمَهُ»، ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: «وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ»، ويقول الحافظ السيوطي رحمه الله: «تعليم الصبيان القرآن أصل من أصول الإسلام، فينشؤون على الفطرة، وتسبق إلى قلوبهم أنوار الحكمة».

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنّ جميع المساجد التزمت بالخطبة الموحدة وبالوقت المحدد على مستوى محافظة كفر الشيخ، ولم يتم رصد أي مخالفات، سائلًا الله تعالى أن يديم علي مصر نعمة افتتاح المساجد، وتعميرها، وتشيدها، والحفاظ عليها.

ومن جهته، أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، افتتاح مسجد النادي لحرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد، وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية، مشيدًا بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمراكز ومدن وقرى المحافظة.