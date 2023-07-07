مدينة مرسى مطروح تحذر من نزول البحر.. وتعلن أماكن الشواطئ الآمنة

حذر مركز ومدينة مرسى مطروح المصطافين وزائري وروّاد شواطئ مطروح بعدم نزول البحر، وممارسة السباحة بسبب ارتفاع الأمواج في الشواطئ المفتوحة، وهي عجيبة وأم الرخم والأبيض والشواطئ الجديدة على طول كورنيش الأبيض ومينا حشيش والرميلة، وفقًا للمرور اليومي، والتأكد من حالة ارتفاع الأمواج في البحر، ومتابعة البيانات الصادرة عن الأرصاد الجوية.

تحذيرات للمصطافين على الشواطئ

وأعلن عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسي مطروح، أنّه يمكن لرواد الشواطئ الاستمتاع بممارسة السباحة ونزول الشواطئ الآمنة وهي روميل والليدو والعوام والفيروز وبحيرة كليوباترا، وتأكيد الالتزام بتعليمات رؤساء الشواطئ التي تتابع الحالة العامة يوميًا وتوجه التحذيرات للمصطافين والزائرين بجميع الشواطئ، حفاظا على أرواح الجميع.

متابعة الحالة العامة للشواطئ

وقال عبدالمجيد، في بيان، إنّ اللواء حالد شعيب محافظ مطروح، يتابع أولًا بأول الحالة العامة لجميع شواطئ مطروح، والتشديد على مستأجري الشواطئ خلال فترات ارتفاع الأمواج في البحر وسرعة الرياح، بعدم النزول المصطافين وكل المترددين على البحر خاصة في فترة النوات.

الحفاظ على أرواح المواطنين

ووجه رئيس مدينة مرسى مطروح رؤساء الشواطئ بالمتابعة الميدانية للشواطئ؛ لضمان عدم نزول أي شخص للحفاظ على أرواح الضيوف وأهالي المدينة.