غلق 24 منشأة وتحصيل 393 ألف جنيه غرامات في حملات بأحياء الإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة استمرار حملات التفتيش على المنشآت العامة والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وإزالة الإشغالات وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين، وهو ما نتج عنه غلق 24 منشأة وضبط 9161 حالة إشغال متنوع وتحرير 3765 محضر متنوع 393 ألف غرامات فورية خلال أسبوع

حملات مكبرة بشوارع أحياء الإسكندرية

وبحسب بيان محافظة الإسكندرية اليوم فإن أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية قد نفذوا حملات مكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من جودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء.

محصلة حملات أحياء الإسكندرية في أسبوع

وأسفرت الحملات عن غلق عدد 24 منشأة، والتحفظ على عدد 9161 حالة إشغال متنوع بالإضافة إلى تحرير 3765 محضرا متنوعا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر بـ 393 ألف جنيه خلال أسبوع.

وأكدت المحافظة استمرار الحملات المكبرة حفاظا على حقوق المواطنين وتوفير مناخ جيد لهم.