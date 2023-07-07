غلق مقبرتين أمام الزائرين بوادي الملوك في الأقصر للترميم.. بدءا من الغد

كشف علي رضا، مدير منطقة مقابر وادي الملوك غرب الأقصر، عن غلق مقبرتي الملك مرنبتاح، والملكة تاوسرت، بداية من غد السبت، بهدف أعمال الترميم داخل المقبرتين، بحسب ما نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

مقبرة الملك مرنبتاح

- طول المقبرة 117 مترا.

- محفورة في صخور الجبل في وادي الملوك.

- تعتبر مقبرة الملك مرنبتاح احد مشاهير ملوك الفراعنة ثاني أكبر مقبرة في وادي الملوك.

مقبرة الملكة تاوسرت

وتعد مقبرة الملكة تاوسرت، واحدة من أكبر مقابر وادي الملوك، فهي:

طولها يبلغ 158.41 متر.

- تقع في الوادي الشرقي بوادي الملوك.

- مكونة من حجرتين للدفن.

- مقبرة مشتركة تخص في الأساس الملكة توسرت آخر ملوك الأسرة 19 زوجة الملك سيتي الثاني.

- أعاد استخدامها من الملك ست نخت أول ملوك الأسرة الـ 20.

وادي الملوك

دُفن معظم ملوك الأسرات الثامنة عشر والتاسعة عشر والعشرين من عصر الدولة الحديثة (حوالي 1550 - 1069 ق.م.) في وادي نهر جاف على الضفة الغربية من مدينة طيبة القديمة (الأقصر الحديثة)، ومن هنا جاء اسمه وادي الملوك، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لوزارة السياحة والآثار.