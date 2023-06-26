أصيب 3 أشخاص بينهم شقيقين، مساء اليوم الإثنين، بإصابات متنوعة، في انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي، وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي بني سويف الشرقي

تلقت غرفة عمليات محافظة بني سويف، إخطارًا، بورود بلاغ إلى شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بعد بوابة بني سويف حوالي 10 كيلو، حيث التوجيه بسرعة الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

دفع مرفق إسعاف بني سويف بـ3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث حيث جرى نقل 3 مصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين في الحادث هم: «أحمد م.خ» 26 سنة، سائق، مصاب اشتباه نزيف بالمخ، وشقيقه «هاني»، مصابا بجروح وسحجات، عامل، 18 سنة، ويوسف.ع. أ» 23 سنة، بدون عمل، مصاب كدمات وسحجات وجروح، وجميعهم يقيمون بمحافظة سوهاج، وجاري تقديم العلاج والاسعافات الأولية للمصابين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.