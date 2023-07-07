«شباب كفر الشيخ» تشارك في ختام فعاليات اللقاء الرياضي ببورسعيد

شاركت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ختام فعاليات اللقاء الرياضي المجمع لرياضات المرأة الذي استضافته المدينة الشبابية بمحافظة بورسعيد، علي مدار ثلاث أيام شارك بها 10 محافظات بإجمالي 250 مشاركة وأقيمت برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتأتي مشاركة لاعبات كفر الشيخ برعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

مركز خامس للمرأة المشاركة

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المشروع القومي لرياضات المرأة المصرية الذي شاركت المحافظة في ختام فاعلياته وحصلت على المركز الخامس في لعبة الكاراتيه كما شاركت بفرق كرة طائرة، وكرة اليد، وتنس طاولة و العروض الرياضية، والمشروع القومي تُنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بإشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب والدكتورة غادة جمال الدين، مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية.

مشاركة 17 لاعبة في كفر الشيخ

جاءت ذلك بمشاركة فرق محافظة كفر الشيخ في ختام اللقاء المجمع بعدد 17 لاعبة، بإشراف عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة ومتابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي مدير إدارة التنمية الرياضية مصاحباً الفرق وجهاد طايل المشرف على الفرق وكابتن هدير ناجى مدرب الفرق، اللقاء المجمع ضم أعضاء فرق محافظات كفر الشيخ، السويس، المنوفية، الإسماعيلية، البحيرة، أسيوط، الوادي الجديد، القليوبية، الدقهلية، بورسعيد.