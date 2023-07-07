عالم أزهري يحذر من التعامل مع هؤلاء الأشخاص: مصابون بـ«كورونا القلوب»

قال الدكتور أيمن الحجار، الباحث بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه يجب الابتعاد عن الأشخاص القاسية قلوبهم، وأصحاب القلوب الحاقدة، والحسدة، ولا تقرب من أناس يحقدون على فلان أو يتحدثون عن فلان.

ضرورة الابتعاد عن القاسية قلوبهم

وحذر «الحجار»، خلال لقاء ببرنامج «البيت»، المذاع على شاشة قناة «الناس»، من كثرة الاختلاط بهؤلاء الناس المليئة قلوبهم والمريضة بهذا التلوث القلبي والصدري لهذه الكراهية والأحقاد والأحساد، مضيفا «عندما يبتعد الشخص عن هؤلاء الناس يحدث عزل صحي للقلب».

وأشار إلى أنه مثلما كنا نفعل في كورونا فالإنسان كان يعزل نفسه عن المصاب، فكذلك هناك «كورونا القلوب»، مشبها الكراهية والحسد بالفيروس في القلب.

الحسد من الأمراض النفسية

وتابع: «إذا بعدت عن الناس التي تحاول أنها دائما تعكر مزاجك، وتفتح لك أبواب من الظنون الكاذبة، لأن الحسد والكراهية والحقد مليء بكمية من الأمراض النفسية حولها».