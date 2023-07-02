شريف مدكور يعلن إصابته بفيروس كورونا بعد عودته من الحج

أعلن الإعلامي شريف مدكور إصابته بفيروس كورونا، عقب عودته من السعودية بعد أداء مناسك الحج لهذا العام.

وكتب شريف مدكور، تدوينة له عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»: «بقالي يومين حرارتي ما بين 37 ونصف و38 ونصف، ومش قادر أتحرك الحمد لله».

وأكد بعد إصابته بفيروس كورونا، قائلا: «كورونا بوستيف»، وذلك بعد أيامٍ من إعلان عودته من الحج: «الحاج شريف رجع مصر يا ولاد».

كان الإعلامي شريف مدكور قد شارك صورا له من أمام الكعبة، وأرفقها بدعاء لطلاب الثانوية العامة، ومتمنيا لهم التوفيق في امتحاناتهم، كما نشر صورة له واقفا على جبل عرفات، وعلّق عليها: «الحاج شريف من فوق جبل الرحمة عرفات».