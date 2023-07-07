أزهري عبر قناة الناس: دخول الجنة سيكون بالقلب السليم وليس بالأموال والأولاد

قال الشيخ الدكتور أيمن الحجار، داعية إسلامي، إن الإنسان يوم القيامة لن ينجوا ولن يكون له مكانه عند الله ولا يدخل الجنة إلا إذا كانت الأعمال الصالحة التي يعملها لها أثر في قلبه وصدره، ويكون ذا صدر وقلب نظيف وسليم، ليس فيه عيوب أو مملوء بالكراهية والحقد والبغضاء نحو الخلائق.

لا أحد سينفع أحد يوم القيامة عند الله

وأوضح الجحار، خلال استضافته على قناة الناس، اليوم الجمعة، أن الله في قوله تعالي «يَوْمَ لا يَنفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ إِلا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ»، وهذا يعني أن لا أحد سينفع أحد يوم القيامة عند الله، لا الأولاد أو المال، في الآخرة إلا إذا كان الإنسان حقق أمرا عظيما، وهو أن هؤلاء الأولاد الذي أنجبهم أو المال الذي تركه حققوا غرضا واحدا وهو «سلامة القلب».

وتابع بأن كل العبادات التي نتعبد بها لله سبحانة وتعالي وكل المعاملات التي أمرنا بها سيدنا النبي علية السلام تصب علي قلب الإنسان، لأن القلب هو المضغة كما أخبرنا النبي صلّ الله علية وسلم في قوله: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب».