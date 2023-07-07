عالم أزهري عبر قناة الناس: ردد هذا الدعاء لتنعم بسلامة القلب والصدر

قال الدكتور أيمن الحجار، الباحث بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إِنَّ الرسول صلّ الله عليه وسلم، بيّن لنا بيانا عمليا «بالمقال والحال»، والمقصود «بالمقال» الكلام الذي قاله والوصايا النبوية التي نطق بها فمه الشريف، بينما المقصود «بالحال» عندما كان يتصرف مع أصحابه الكرام، وحينما كان يفعل أفعالا تدل على سلامة قلبه ودعوته إلى هذا الفعل إلى سلامة القلب والصدر.

سلامة الصدر مستنبطة من الدعاء

وأضاف «الحجار»، خلال لقاء ببرنامج «البيت»، المذاع على شاشة قناة «الناس»، أَنَّه ورد في السنة النبوية من أذكار الصباح ما يبين سلامة القلب والصدر، فالرسول يعلمنا شيئا جميلا بأَنَّ سلامة الصدر مستنبطة من هذا الدعاء: «اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر».

هذا الدعاء فيه من سلامة القلب

وأوضح أَنَّ هذا الدعاء يؤدي لسلامة القلب، وسيدنا النبي كان يحمد ربنا على النعم التي أعطاها الله إياه، كما يحمد الله عز وجل على النعم التي أعطاها الله للناس، وهذا دليل على سلامة القلب والصدر، الذي يتمنى الخير للناس ويحمد الله بأنه عطا عطاءات للناس وخيرات وبركات وزادهم من فضله فالنبي يشكر الله على عطاء الله للخلق.