أمين الفتوى بدار الإفتاء عبر قناة الناس: لا يجوز قطع صلة الرحم مهما كانت المشاكل

أجاب الشيخ محمد كمال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سيدة تدعى «جيهان»، قالت فيه إن هناك مشاكل كثيرة مع أخوتها وتريد قطع صلة الرحم معهم، فما حكم ذلك؟.

صلة الرحم معلقة بعرش الرحمن

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس: «المشكلة اللي بينك وبين أخواتك لا يجوز أن تصل إلى قطع صلة الرحم، لأنها معلقة بعرش الرحمن، من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله، يبقى لما نقطع الرحم يبقى كده البركة هتنقطع عنه في الرزق والمال والذرية وكل أنواع الأمور التي تخص الإنسان».

وأوضح: «وصلة الرحم ليس مع من تكلمهم، لأ سيدنا النبي أخبرنا إن الواصل هو اللي الناس بعيده عنه ولا يحدثوه وهو بيكلمهم وبيروح لهم ويصل رحمه، فبالتالي حضرتك تكلميهم في التليفون وتسلمي عليهم، ردوا عليكي خير وبركة، ما ردوش أو تعاملوا بطريقة غير لائقة يبقى أخذتي الأجر والثواب».