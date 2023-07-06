أمين الفتوى بدار الإفتاء يشرح عبر قناة الناس دلائل قبول التوبة

أجاب الشيخ محمد كمال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من شخص يدعى «مصطفى»، يقول فيه إن الوسواس القهري يسيطر عليه أثناء الصلاة وأثناء الأعمال الصالحة، بأن الله لا يقبل توبته عما يفعله في الماضي، ويتذكر باستمرار سيئاته.

الله يغفر كل السيئات إلا المتعلقة بحقوق العباد

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس: «لا تقلق ربنا هيغفر له كل سيئاتك، إلا المتعلقة بحقوق العباد، ما دمت تصنع معروفا وحسنات وتستغفر وتصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن حسناتك هتزيد وسيئاتك ستقل وتمحى».

وسواس قهري

وأضاف: «كل شوية ييجي لك وسواس قهري يقولك الذنوب اللي أنت عملتها، ده شيطان بييجي لك وهذا دليل قبول توبتك، لما ييجي لك الشيطان استعيذ بالله منه، وواصل عمل الحسنات واستغفار لله».