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إقبال كثيف على شواطئ جمصة في العطلة الأسبوعية.. فسحة على أد الإيد

كتب:

آية حسنين
06:29 م | الجمعة 07 يوليو 2023
إقبال الأهالي علي مصيف جمصة بالدقهلية

إقبال الأهالي علي مصيف جمصة بالدقهلية

قال أيمن محمد عزت رئيس مجلس مدينة جمصة، إن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على شواطئ المدينة في العطلة الأسبوعية للاستمتاع بالأجواء الساحرة والهواء النقي حيث شهدت المدينة توافد المصطافين من المحافظة والمناطق المجاورة لقضاء يومي ترفيهي.

إقبال الأهالي علي مدينة جمصة بالدقهلية

وأشار أيمن محمد عزت، إنه جرى تجهيز المدينة لاستقبال المصيفين من خلال توفير شواطئ بالمجان على طول شاطئ جمصة، مع توفر شاطئ خاص بالعائلات.

وأوضح أن المدينة استعدت بشكل كامل لاستقبال المواطنين علي الشواطئ المجانية أو الشاطئ الخاص، إذ يتوفر نحو 18 شاطئا على طول ساحل البحر المتوسط بجمصة، لافتا إلى أن الأهالي يفضلون القدوم إلى مصيف جمصة في الإجازات الرسمية والعطلات الأسبوعية للتمتع بالهدوء والجمال الطبيعي.

تجهيز مستشفى جمصة بالدقهلية

وكانت صحة الدقهلية أنهت تجهيزات مستشفي جمصة لاستقبال الحالات الطارئة على مدار الإجازات.

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بقلم آية حسنين