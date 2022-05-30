رئيس مدينة جمصة: 3 شواطئ بالمصيف على امتداد 12 كيلومترا

قال اللواء ضياء الدين عبد الحميد، رئيس مدينة جمصة، إن مصيف جمصة يعد أهم المصايف للمواطنين في منطقة الدلتا، لافتا إلى أن المصيف به 3 شواطئ على امتداد 12 كيلومترا، وجميعهم بهم خدمات، وتم توفير 20 دورة مياه لهم ومشايات من الطريق ولأول طريق البحر.

عبد الحميد: إنشاء مشايات لكبار السن

وأضاف «عبد الحميد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «;كلمة أخيرة»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على فضائية «ON»، أنه قد تم إنشاء مشايات لكبار السن حتى لا يكون لديهم مشكلات للوصول للبحر، كما حصلت جمصة على المركز الأول في أقل عدد الغرقى على مستوى الجمهورية، «لدينا 3 شواطئ، ونستقبل بمتوسط يومي نص مليون مصيف».

وأوضح أنه خلال الإجازات الطويلة فيصل عدد المصيفين لـ2 و3 مليون مصيف: «عملنا مبادرة تنفيذ قانون وإرضاء موطن، والمحليات بتنجح في تطبيق ذلك، وراعينا المتغيرات الجديدة وشواطئنا جميعها مجانية».

رئيس مدينة رأس البر: جهزنا الشاطئ من أول مارس

فيما قال وليد الشهاوي، رئيس مدينة رأس البر، إن الشاطئ في رأس البر يمتد لـ4 كيلو متر تقريبا، وهو شاطئ مستقيم به 28 موقع وكافتيريا، «بدأنا التجهيزات لموسم الصيف 2022 بشكل مبكر، وجهزنا الشاطئ من أول مارس».

وأضاف «الشهاوي» خلال مداخلة هاتفية له بالبرنامج انه قد تم إجراء صيانة على كورنيش الشاطئ وتم تجديد المقاعد الخرسانية والبرجولات الخشبية على الكورنيش، ودورات المياه، «شغلنا الشاطئ بشكل فعلي 21 أبريل قبل موسم شم النسيم وعيد الفطر المبارك، وتعاقدنا مع شركة متخصصه للإنقاذ ووفرنا 110 منقذين مدربين، ووفرنا 4 سيارات إسعاف مجهزة بطول الشاطئ وتتمركز على بحر رأس البر».