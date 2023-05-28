أسعار الفنادق وإيجار الشقق في مدينة جمصة.. مصيف على قد الإيد

يستعد العديد من الأهالي للذهاب إلى المصايف مع دخول فصل الصيف، والانتهاء من الامتحانات الدراسية لقضاء الإجازة الصيفية مع ذويهم، ويتساءل الزوار عن أسعار إيجار الشقق والفنادق بجمصة.

التقت «الوطن» بأمجد أمين صاحب إحدى الشركات العقارية بجمصة الذي كشف عن تفاصيل أسعار إيجار الشقق.

أسعار إيجار الشقق بمدينة جمصة

يقول أمجد أمين إن مدينة جمصة تستهدف كافة الطبقات والفئات وتتراوح أسعارها في اليوم الواحد على حسب المكان والموسم كالتالي:

- شقق في مناطق راقية مثل العاشر وآمون والأندلس والفردوس وذلك لقربها من البحر ووجودها في وسط المدينة والمشاية وكل وسائل الرفاهية.

- أسعار الشقق قبل إجازة الثانوية العامة تتراوح من 250 حتى 300 جنيه، وبعد امتحانات الثانوية العامة تتراوح الأسعار من 500 حتى 700 جنيه بينما في فترة عيد الأضحى المبارك تبدأ الأسعار من 1000 جنيه.

أما بالنسبة للمناطق المتوسطة وهي منطقة الصفا ومنطقة المروة وابن لقمان وأبو سمبل والكرنك، فتترواح الأسعار فيها قبل إجازة الثانوية العامة من 150 حتى 250 جنيها، وبعد امتحانات الثانوية العامة الأسعار تتراوح من 250 حتى 300 جنيه، وأسعارإيجار الشقق في عيد الأضحى من 500 حتى 600 جنيه.

أسعار الفنادق ثابتة طوال العام بجمصة

وبالنسبة للفنادق يوجد في مدينة جمصة عدد 6 فنادق وأسعارها ثابتة طول العام والمواسم على عكس الشقق ولكن أسعارها تختلف على حسب المكان والموقع والخدمات المقدمة من قبل الفندق والإمكانيات والغرفة ومساحتها.

وتبدأ أسعار الفنادق من 250 حتى 1200 جنيه على حسب الدرجة والإمكانيات.