رئيس مدينة جمصة: نستعد لاستقبال 5 ملايين زائر.. وجهزنا 150 منقذا بحريا

تتميزمدينة جمصة بشاطئها المتميز المطل على البحر الأبيض المتوسط، وجوها الخلاب الهادئ، ويقصدها المصطافون من جميع أنحاء المحافظات وليست محافظة الدقهلية فقط، وتعد من أهم المناطق السياحية التي يقصدها المواطنون وتحديدا ذوي الطبقات المتوسطة، للاسترخاء والاستمتاع بجوها المميز وبحرها الهادئ، وأخذت عدسة «الوطن» جولة في مصيف جمصة بالمرور على عدد من الشوارع والمناطق الهامة بالمدينة.

استعدادت مدينة جمصة لاستقبال الوافدين

التقت «الوطن» بالمهندس أيمن محمد عزت، رئيس مجلس مدينة جمصة، للكشف عن تفاصيل استعدادات المدينة لاستقبال الوافدين، والذي قال إن الموسم يبدأ تحديدا في شهر يونيو المقبل، والمصيف يستعد لاستقبال 5 ملايين زائر، ويبلغ طول مصيف جمصة 5 كيلومترات ويوجد به 18 شاطئا عاما، وتجهيز شاطئ خاص واحد فقط لأول مرة في جمصة، حيث تم تجهيزه هذه السنة على مسافة 200 متر، ويتضمن حمام سباحة وملاهي ومطعم وكافيه وألعاب الترفيهية، والاستعدادات هذه السنة غير تقليدية تم وضع 350 عامود إنارة وزرعها بطول الشاطئ ليلا، وترميم كورنيش مصيف جمصة ووضع عدد من المظلات الحضارية المطورة في الكورنيش، وتجهيز 12 دورة مياه وتنظيفها باستمرار، ورفع الرمال الزائدة وتسويتها أمام الشاطئ، وتشييد الشماسي كل ذلك يتم على مدار شهر كامل.

محاكاة وتدريب عملي للبحارة والمنقذين بجمصة

ويضيف رئيس مجلس المدينة أن من ضمن الاستعدادات أيضا تدريب المنقذين على إنقاذ حالات الغرق ونقوم بعمل محاكاة وتدريب عملي للبحارة ويتم اختيارهم بدقة عالية التي تتوفر فيه معايير اللياقة البدينة والخبرة والأخلاق الحميدة، ويبلغ عددهم 150 منقذا و60 برجا، كل برج به منقذ ومشرف وهدفنا منع الغرق نهائيا هذه السنة، وتجهيز 4 أكشاك بطول الشاطئ لاستقبال الأطفال التائهين وإرشادهم من خلال الإسعاف ومكبرات الصوت.

وواصل: هدفنا هو جذب السياح إلى مصيف جمصة بوضع خطط مطورة وعلى أعلى مستوى كتجهيز الفنادق وعدد من المنشآت السياحية ومن ضمن الخطة هوإضافة عدد 5 شواطئ خاصة لاستقبال المصطافين والزوار، والشاطئ يتم افتتاحه من الساعة الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء وفي حال المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانوينة المشددة حرصا على سلامتهم.