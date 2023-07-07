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هالة صدقي تحيي ذكرى استشهاد المنسي: ألف تحية ورحمة على كل أبطالنا (صور)

كتب:

ياسمين محمود
06:29 م | الجمعة 07 يوليو 2023
هالة صدقي

هالة صدقي

أحيت الفنانة هالة صدقي، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، ذكرى استشهاد أحمد المنسي.

ونشرت هالة صدقي صورًا في سيناء مع مجموعة جنود وعلقت قائلة: «النهارده ذكرى المنسي اللي عمره ما هيتنسي، ولادي صمموا يتصوروا مع أبطالنا علشان يفتخروا بيها بعد ما سمعوا الكثير من قصص وبطولات، ألف تحية ورحمة على كل أبطالنا وألف رحمة عليك يا منسي».

مسلسل جعفر العمدة 

وشاركت هالة صدقي في السباق الرمضاني بمسلسل جعفر العمدة من بطولة محمد رمضان، زينة، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق.

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بقلم ياسمين محمود