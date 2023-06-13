هالة صدقي: لم أحدد موقفي من المشاركة في «جعفر العمدة 2»

قالت الفنانة هالة صدقي إنها لم تحدد موقفها من المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل «جعفر العمدة»، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول بعد عرضه في موسم الدراما الرمضانية السابق: «محددتش موقفي لسة»، بينما أعلن الفنان محمد رمضان تعاقده على الجزء الثاني المسلسل الذي سوف يعرض في رمضان 2024، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

وكشفت الفنانة هالة صدقي ، أنها تلقت عدد من العروض للمشاركة في موسم الدراما الرمضانية 2024، ولكنها لم تستقر على أحدهم بشكل نهائي، موضحة: «هناك مشروع مهم استعد للمشاركة به ويهمني بشكل شخصي وهو عن المغتربين».

هالة صدقي: لدي مشروع درامي جديد عن لمغتربين في الخارج

وتابعت هالة صدقي في تصريحات خلال ندوتها بـ«الوطن»: «المغتربون يعيشون حياة صعبة ويظن الجميع أنهم سعداء ولكن يدفعون مقابل كبير، على المستوى العربي وليس مصر فقط، من المقرر أن استلم المعالجة الخاصة بالعمل خلال الفترة المقبلة، ونبدأ التعاقد بعدها وسيتم التصوير ما بين جدة والرياض وباريس».