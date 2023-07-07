اقرأ في عدد «الوطن» غدا: البداية بالعودة إلى الحياة الطبيعية
كتب:
أحمد شوقي
07:57 م | الجمعة 07 يوليو 2023
الصفحة الأولى من عدد الوطن غدا
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولي
- البداية بالعودة إلى الحياة الطبيعية
- «أمراض العصر» حلول ومواجهة
- «الطب الوقائي»: نمط الحياة السريع يؤدى لأمراض «نفسجسمية» والعودة للطبيعة هي الحل.. وكثير من الأمراض العضوية سببها نفسي
- مبادرات الرئيس رفعت الوعى بخطر الأمراض المزمنة وضرورة العلاج منها.. و«قوائم الانتظار» أنجزت 1.9 مليون عملية
- اللقب يا شباب
- المنتخب الأولمبي يواجه المغرب في نهائي أفريقيا و«ميكالي» يجهز القوة الضاربة لحصد اللقب
- الأهلي يلتقى الاتحاد.. وتعليمات جديدة من «كولر».. ورسالة لعبدالمنعم بسبب العروض
- صراع المركز الثالث.. الزمالك يصطدم بفيوتشر وتعليمات خاصة لـ«زيزو» بسبب الأحمر
- «تاج الدين»: ارتفاع معدلات الشفاء من «السكر والضغط» 90%
- مصر تطالب بحماية حقوق دول حوض النهر الواحد
- الهدف تحقيق السلم والاستقرار.. و«عبدالخالق»: مطلوب التجاوب لمبادلة الديون وتحويلها إلى مشروعات4.6 مليون طن صادرات زراعية في النصف الأول من 2023
- «ضمة مش فصلة» يد تحنو على «أطفال الإصلاحيات»
- حملة لـ«التضامن» وشركاء دوليون لحماية أطفال «الرعاية الاجتماعية» من التنمر ودمجهم
- «بلاش نعاقبهم مرتين».. فيلم يحذر من «التنمر» بأطفال «دور الرعاية»
الصفحة الثانية
- «الهجرة» تبحث خطط دمج الأطباء المصريين بالخارج لتعزيز المنظومة الطبية
- «البيئة»: ندرس شكاوى المستثمرين لتوفيق أوضاعهم وفقاً للقانون
- «ياسمين»: لجنة لحل مشكلات القرى السياحية ودور الوزارة لا يقتصر على مكافحة التلوث
- «سها»: فتح آفاق التعاون بين علمائنا وخبرائنا.. والمصريون حريصون على رد الجميل
- وزير التعليم العالي يوجِّه بتطوير خطط الدراسة بالمعاهد الخاصة
- «ربيع»: تشغيل أحدث منظومة لإعادة تدوير المخلفات البحرية
- «عاشور»: دورها مهم في منظومة الطلاب الوافدين.. ولا بد من إعلان النتائج قريباً
- رئيس هيئة قناة السويس: نتعاون مع «آنتيبوليوشن إيجيبت» لتوطين الصناعات
الصفحة الثالثة
- خبراء ينصحون بالعودة إلى الحياة الطبيعية والتخلى عن «النمط السريع».. والمبادرات الرئاسية سلاح المواجهة
- «أمراض العصر» حلول ومواجهة
- المبادرات الصحية قللت من خطورتها
الصفحة الرابعة
- خبراء «طب وقائى»: نمط الحياة السريع يؤدى لأمراض «نفسجسمية».. والعودة للطبيعة هى الحل
- «غلاب»: كثير من الأمراض العضوية التى تصيب الإنسان لها منشأ نفسى.. و«إيناس»: القلق يُفرز مواد تؤدى لـ«القلب والسكر»
- حكايات من ذاكرة «أصحاب المعاناة».. ألم بلا نهاية
- أطباء ينصحون: التشخيص المبكر «نصف العلاج»
- «ضحى»: «فضلت سنين مفيش دكتور قادر يشخص مرضى».. و«دينا» تعانى من «الفيبروميالجيا» الغامض: لسعات الجسم قاتلة
- «مصطفى» مريض «ذئبة حمراء»: «بموت بالبطىء»
- «مختار»: «الفيبروميالجيا» مصنَّف ضمن أمراض العصر و«حسن»: الطفح على الوجه أبرز أعراض «الذئبة الحمراء»
- رئيس «البحوث» الأسبق: التغذية الصحية والرياضة والنوم الجيد مفاتيح المواجهة
- د. هانى الناظر: يجب الابتعاد عن التوتر العصبى واستقاء المعلومات الصحيحة والانشغال بالإيجابيات
الصفحة الخامسة
- «المبادرات الصحية».. حياة خالية من الأمراض
- خفض معدل الوفيات بالضغط لـ32% والسكر لـ26%.. ومعدلات الأنيميا تهبط بين الطلاب لـ13% والتقزم لـ2%
- «الصحة»: المبادرات شملت جميع الفئات العمرية.. و«العدوى»: الكشف على 70 مليون مواطن فى مبادرة فيروس «سى»
- «هويدا» مصابة بـ«الضغط» و«محمود» بـ«السكر»: علمنا بمرضنا فى القوافل
- «وحيد» معافى من فيروس «سى»: اكتشفته صدفة.. واتعالجت بالمجان
- إحدى المستفيدات: القوافل تصل إلى المواطنين فى المنازل بالقرى والعزب ضمن «حياة كريمة»
- مزارع الغربية: «حصلت على جرعات منتظمة من السوفالدى حتى تمام الشفاء بعد 6 شهور»
- مستشار الرئيس لـ«الصحة»: مبادرات الرئيس رفعت الوعى بخطر الأمراض المزمنة
- د. عوض تاج الدين: ارتفاع معدلات الشفاء من «السكر والضغط» 90% بفضل الاكتشاف المبكر
الصفحة السادسة
- حملة لوزارة التضامن وشركاء دوليون لحماية أطفال «الرعاية الاجتماعية» من التنمر ودمجهم فى المجتمع
- «ضمة مش فصلة» يد تحنو على «أطفال الإصلاحيات»
- خبراء: المبادرة للتخلص من الظواهر السلبية
- «الحملة» تستمد نشاطها من قصص حقيقية لأطفال مؤسسات «الرعاية الاجتماعية»
- تعاون بين «التضامن والأمم المتحدة» لمجابهة التنمُّر وتدريب الشباب وتعليمهم حرفة
- أحمد أمين: «محتاجين ضمة مش فصلة»
- أطباء: يجب تغيير فكر المجتمع تجاه أطفال «دور الرعاية»
- «مكى»: وسائل الإعلام عليها دور كبير لمجابهة التنمر.. و«الريس»: إنهاء «التريقة»
- «حسين»: 51 مؤسسة دفاع اجتماعى لإنقاذ الأطفال «المعرضين للخطر»
- رئيس «الرعاية»: 8 بدائل لاحتجاز الأطفال المرتكبين لجرائم تحت مسمى التدابير البديلة
الصفحة السابعة
- صدمة فى الأهلى تكتم فى «القلعة الحمراء» على جلسة «شريف» مع «الأبيض» الفريق يواجه الاتحاد.. ورسالة لـ«عبدالمنعم»: «الرحيل مرفوض»
- اللقب يا شباب المنتخب الأولمبى مع المغرب فى نهائى أمم أفريقيا
- المهمة صعبة و«ميكالى» يراهن على القوة الضاربة لحصد اللقبالزمالك بالتشكيل الأساسى أمام فيوتشر تحذير «زيزو» بسبب «الأحمر»
- البديل الكبير لـ«البرغوث»«الهلال» يفاضل بين «صلاح ونيمار» بعد فشل ضم «ميسى»
الصفحة الثامنة
- تامر هجرس: أحتاج لمخرج مغامر يستغل إمكانياتى ولم أقدم أعمالاً من أجل المال
- مش بخاف من الموت.. واتربيت من صغرى على الصلاة والإيمان.. وأنا وبناتى بنحب محمد رمضان
- كنت «هتشل» بسبب شقاوتى «ما باخدش حقى بدراعى عشان مش بحب وجع الدماغ»
- 7 أفلام تتنافس فى القائمة المبدئية لأفلام «صيف 2023».. مواجهة محمد رمضان مع «إمام وهنيدى»
- آسر ياسين يشارك بـ«شماريخ».. و«البطة الصفرا» تجمع غادة عادل بمحمد عبدالرحمن.. ومحمد فراج ينافس بـ«فوى فوى فوى»