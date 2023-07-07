اقرأ في عدد «الوطن» غدا: البداية بالعودة إلى الحياة الطبيعية 

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولي

- البداية بالعودة إلى الحياة الطبيعية

- «أمراض العصر» حلول ومواجهة

- «الطب الوقائي»: نمط الحياة السريع يؤدى لأمراض «نفسجسمية» والعودة للطبيعة هي الحل.. وكثير من الأمراض العضوية سببها نفسي

- مبادرات الرئيس رفعت الوعى بخطر الأمراض المزمنة وضرورة العلاج منها.. و«قوائم الانتظار» أنجزت 1.9 مليون عملية

- اللقب يا شباب

- المنتخب الأولمبي يواجه المغرب في نهائي أفريقيا و«ميكالي» يجهز القوة الضاربة لحصد اللقب

- الأهلي يلتقى الاتحاد.. وتعليمات جديدة من «كولر».. ورسالة لعبدالمنعم بسبب العروض

- صراع المركز الثالث.. الزمالك يصطدم بفيوتشر وتعليمات خاصة لـ«زيزو» بسبب الأحمر

- «تاج الدين»: ارتفاع معدلات الشفاء من «السكر والضغط» 90%

- مصر تطالب بحماية حقوق دول حوض النهر الواحد

- الهدف تحقيق السلم والاستقرار.. و«عبدالخالق»: مطلوب التجاوب لمبادلة الديون وتحويلها إلى مشروعات4.6 مليون طن صادرات زراعية في النصف الأول من 2023

- «ضمة مش فصلة» يد تحنو على «أطفال الإصلاحيات»

- حملة لـ«التضامن» وشركاء دوليون لحماية أطفال «الرعاية الاجتماعية» من التنمر ودمجهم

- «بلاش نعاقبهم مرتين».. فيلم يحذر من «التنمر» بأطفال «دور الرعاية»

الصفحة الثانية

- «الهجرة» تبحث خطط دمج الأطباء المصريين بالخارج لتعزيز المنظومة الطبية

- «البيئة»: ندرس شكاوى المستثمرين لتوفيق أوضاعهم وفقاً للقانون

- «ياسمين»: لجنة لحل مشكلات القرى السياحية ودور الوزارة لا يقتصر على مكافحة التلوث

- «سها»: فتح آفاق التعاون بين علمائنا وخبرائنا.. والمصريون حريصون على رد الجميل

- وزير التعليم العالي يوجِّه بتطوير خطط الدراسة بالمعاهد الخاصة

- «ربيع»: تشغيل أحدث منظومة لإعادة تدوير المخلفات البحرية

- «عاشور»: دورها مهم في منظومة الطلاب الوافدين.. ولا بد من إعلان النتائج قريباً

- رئيس هيئة قناة السويس: نتعاون مع «آنتيبوليوشن إيجيبت» لتوطين الصناعات

الصفحة الثالثة

- خبراء ينصحون بالعودة إلى الحياة الطبيعية والتخلى عن «النمط السريع».. والمبادرات الرئاسية سلاح المواجهة

- «أمراض العصر» حلول ومواجهة

- المبادرات الصحية قللت من خطورتها

الصفحة الرابعة

- خبراء «طب وقائى»: نمط الحياة السريع يؤدى لأمراض «نفسجسمية».. والعودة للطبيعة هى الحل

- «غلاب»: كثير من الأمراض العضوية التى تصيب الإنسان لها منشأ نفسى.. و«إيناس»: القلق يُفرز مواد تؤدى لـ«القلب والسكر»

- حكايات من ذاكرة «أصحاب المعاناة».. ألم بلا نهاية

- أطباء ينصحون: التشخيص المبكر «نصف العلاج»

- «ضحى»: «فضلت سنين مفيش دكتور قادر يشخص مرضى».. و«دينا» تعانى من «الفيبروميالجيا» الغامض: لسعات الجسم قاتلة

- «مصطفى» مريض «ذئبة حمراء»: «بموت بالبطىء»

- «مختار»: «الفيبروميالجيا» مصنَّف ضمن أمراض العصر و«حسن»: الطفح على الوجه أبرز أعراض «الذئبة الحمراء»

- رئيس «البحوث» الأسبق: التغذية الصحية والرياضة والنوم الجيد مفاتيح المواجهة

- د. هانى الناظر: يجب الابتعاد عن التوتر العصبى واستقاء المعلومات الصحيحة والانشغال بالإيجابيات

الصفحة الخامسة

- «المبادرات الصحية».. حياة خالية من الأمراض

- خفض معدل الوفيات بالضغط لـ32% والسكر لـ26%.. ومعدلات الأنيميا تهبط بين الطلاب لـ13% والتقزم لـ2%

- «الصحة»: المبادرات شملت جميع الفئات العمرية.. و«العدوى»: الكشف على 70 مليون مواطن فى مبادرة فيروس «سى»

- «هويدا» مصابة بـ«الضغط» و«محمود» بـ«السكر»: علمنا بمرضنا فى القوافل

- «وحيد» معافى من فيروس «سى»: اكتشفته صدفة.. واتعالجت بالمجان

- إحدى المستفيدات: القوافل تصل إلى المواطنين فى المنازل بالقرى والعزب ضمن «حياة كريمة»

- مزارع الغربية: «حصلت على جرعات منتظمة من السوفالدى حتى تمام الشفاء بعد 6 شهور»

- مستشار الرئيس لـ«الصحة»: مبادرات الرئيس رفعت الوعى بخطر الأمراض المزمنة

- د. عوض تاج الدين: ارتفاع معدلات الشفاء من «السكر والضغط» 90% بفضل الاكتشاف المبكر

الصفحة السادسة

- حملة لوزارة التضامن وشركاء دوليون لحماية أطفال «الرعاية الاجتماعية» من التنمر ودمجهم فى المجتمع

- «ضمة مش فصلة» يد تحنو على «أطفال الإصلاحيات»

- خبراء: المبادرة للتخلص من الظواهر السلبية

- «الحملة» تستمد نشاطها من قصص حقيقية لأطفال مؤسسات «الرعاية الاجتماعية»

- تعاون بين «التضامن والأمم المتحدة» لمجابهة التنمُّر وتدريب الشباب وتعليمهم حرفة

- أحمد أمين: «محتاجين ضمة مش فصلة»

- أطباء: يجب تغيير فكر المجتمع تجاه أطفال «دور الرعاية»

- «مكى»: وسائل الإعلام عليها دور كبير لمجابهة التنمر.. و«الريس»: إنهاء «التريقة»

- «حسين»: 51 مؤسسة دفاع اجتماعى لإنقاذ الأطفال «المعرضين للخطر»

- رئيس «الرعاية»: 8 بدائل لاحتجاز الأطفال المرتكبين لجرائم تحت مسمى التدابير البديلة

الصفحة السابعة

- صدمة فى الأهلى تكتم فى «القلعة الحمراء» على جلسة «شريف» مع «الأبيض» الفريق يواجه الاتحاد.. ورسالة لـ«عبدالمنعم»: «الرحيل مرفوض»

- اللقب يا شباب المنتخب الأولمبى مع المغرب فى نهائى أمم أفريقيا

- المهمة صعبة و«ميكالى» يراهن على القوة الضاربة لحصد اللقبالزمالك بالتشكيل الأساسى أمام فيوتشر تحذير «زيزو» بسبب «الأحمر»

- البديل الكبير لـ«البرغوث»«الهلال» يفاضل بين «صلاح ونيمار» بعد فشل ضم «ميسى»

الصفحة الثامنة

- تامر هجرس: أحتاج لمخرج مغامر يستغل إمكانياتى ولم أقدم أعمالاً من أجل المال

- مش بخاف من الموت.. واتربيت من صغرى على الصلاة والإيمان.. وأنا وبناتى بنحب محمد رمضان

- كنت «هتشل» بسبب شقاوتى «ما باخدش حقى بدراعى عشان مش بحب وجع الدماغ»

- 7 أفلام تتنافس فى القائمة المبدئية لأفلام «صيف 2023».. مواجهة محمد رمضان مع «إمام وهنيدى»

- آسر ياسين يشارك بـ«شماريخ».. و«البطة الصفرا» تجمع غادة عادل بمحمد عبدالرحمن.. ومحمد فراج ينافس بـ«فوى فوى فوى»