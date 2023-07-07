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اقرأ في عدد «الوطن» غدا: البداية بالعودة إلى الحياة الطبيعية 

كتب:

أحمد شوقي
07:57 م | الجمعة 07 يوليو 2023
الصفحة الأولى من عدد الوطن غدا

الصفحة الأولى من عدد الوطن غدا

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولي

- البداية بالعودة إلى الحياة الطبيعية 

- «أمراض العصر» حلول ومواجهة 

- «الطب الوقائي»: نمط الحياة السريع يؤدى لأمراض «نفسجسمية» والعودة للطبيعة هي الحل.. وكثير من الأمراض العضوية سببها نفسي

- مبادرات الرئيس رفعت الوعى بخطر الأمراض المزمنة وضرورة العلاج منها.. و«قوائم الانتظار» أنجزت 1.9 مليون عملية

- اللقب يا شباب

- المنتخب الأولمبي يواجه المغرب في نهائي أفريقيا و«ميكالي» يجهز القوة الضاربة لحصد اللقب

- الأهلي يلتقى الاتحاد.. وتعليمات جديدة من «كولر».. ورسالة لعبدالمنعم بسبب العروض

- صراع المركز الثالث.. الزمالك يصطدم بفيوتشر وتعليمات خاصة لـ«زيزو» بسبب الأحمر

- «تاج الدين»: ارتفاع معدلات الشفاء من «السكر والضغط» 90%

- مصر تطالب بحماية حقوق دول حوض النهر الواحد

- الهدف تحقيق السلم والاستقرار.. و«عبدالخالق»: مطلوب التجاوب لمبادلة الديون وتحويلها إلى مشروعات4.6 مليون طن صادرات زراعية في النصف الأول من 2023

- «ضمة مش فصلة» يد تحنو على «أطفال الإصلاحيات»

- حملة لـ«التضامن» وشركاء دوليون لحماية أطفال «الرعاية الاجتماعية» من التنمر ودمجهم  

- «بلاش نعاقبهم مرتين».. فيلم يحذر من «التنمر» بأطفال «دور الرعاية» 

الصفحة الثانية 

- «الهجرة» تبحث خطط دمج الأطباء المصريين بالخارج لتعزيز المنظومة الطبية

- «البيئة»: ندرس شكاوى المستثمرين لتوفيق أوضاعهم وفقاً للقانون

- «ياسمين»: لجنة لحل مشكلات القرى السياحية ودور الوزارة لا يقتصر على مكافحة التلوث

- «سها»: فتح آفاق التعاون بين علمائنا وخبرائنا.. والمصريون حريصون على رد الجميل

- وزير التعليم العالي يوجِّه بتطوير خطط الدراسة بالمعاهد الخاصة

- «ربيع»: تشغيل أحدث منظومة لإعادة تدوير المخلفات البحرية

- «عاشور»: دورها مهم في منظومة الطلاب الوافدين.. ولا بد من إعلان النتائج قريباً

- رئيس هيئة قناة السويس: نتعاون مع «آنتيبوليوشن إيجيبت» لتوطين الصناعات

الصفحة الثالثة

- خبراء ينصحون بالعودة إلى الحياة الطبيعية والتخلى عن «النمط السريع».. والمبادرات الرئاسية سلاح المواجهة

- «أمراض العصر» حلول ومواجهة 

- المبادرات الصحية قللت من خطورتها

الصفحة الرابعة

- خبراء «طب وقائى»: نمط الحياة السريع يؤدى لأمراض «نفسجسمية».. والعودة للطبيعة هى الحل

- «غلاب»: كثير من الأمراض العضوية التى تصيب الإنسان لها منشأ نفسى.. و«إيناس»: القلق يُفرز مواد تؤدى لـ«القلب والسكر»

- حكايات من ذاكرة «أصحاب المعاناة».. ألم بلا نهاية

- أطباء ينصحون: التشخيص المبكر «نصف العلاج»  

- «ضحى»: «فضلت سنين مفيش دكتور قادر يشخص مرضى».. و«دينا» تعانى من «الفيبروميالجيا» الغامض: لسعات الجسم قاتلة

- «مصطفى» مريض «ذئبة حمراء»: «بموت بالبطىء»  

- «مختار»: «الفيبروميالجيا» مصنَّف ضمن أمراض العصر و«حسن»: الطفح على الوجه أبرز أعراض «الذئبة الحمراء»

- رئيس «البحوث» الأسبق: التغذية الصحية والرياضة والنوم الجيد مفاتيح المواجهة 

- د. هانى الناظر: يجب الابتعاد عن التوتر العصبى واستقاء المعلومات الصحيحة والانشغال بالإيجابيات

الصفحة الخامسة

- «المبادرات الصحية».. حياة خالية من الأمراض 

- خفض معدل الوفيات بالضغط لـ32% والسكر لـ26%.. ومعدلات الأنيميا تهبط بين الطلاب لـ13% والتقزم لـ2%

- «الصحة»: المبادرات شملت جميع الفئات العمرية.. و«العدوى»: الكشف على 70 مليون مواطن فى مبادرة فيروس «سى»

- «هويدا» مصابة بـ«الضغط» و«محمود» بـ«السكر»: علمنا بمرضنا فى القوافل

- «وحيد» معافى من فيروس «سى»: اكتشفته صدفة.. واتعالجت بالمجان

- إحدى المستفيدات: القوافل تصل إلى المواطنين فى المنازل بالقرى والعزب ضمن «حياة كريمة»

- مزارع الغربية: «حصلت على جرعات منتظمة من السوفالدى حتى تمام الشفاء بعد 6 شهور»

- مستشار الرئيس لـ«الصحة»: مبادرات الرئيس رفعت الوعى بخطر الأمراض المزمنة 

- د. عوض تاج الدين: ارتفاع معدلات الشفاء من «السكر والضغط» 90% بفضل الاكتشاف المبكر

الصفحة السادسة

- حملة لوزارة التضامن وشركاء دوليون لحماية أطفال «الرعاية الاجتماعية» من التنمر ودمجهم فى المجتمع 

- «ضمة مش فصلة» يد تحنو على «أطفال الإصلاحيات» 

- خبراء: المبادرة للتخلص من الظواهر السلبية

- «الحملة» تستمد نشاطها من قصص حقيقية لأطفال مؤسسات «الرعاية الاجتماعية» 

- تعاون بين «التضامن والأمم المتحدة» لمجابهة التنمُّر وتدريب الشباب وتعليمهم حرفة 

- أحمد أمين: «محتاجين ضمة مش فصلة» 

- أطباء: يجب تغيير فكر المجتمع تجاه أطفال «دور الرعاية» 

- «مكى»: وسائل الإعلام عليها دور كبير لمجابهة التنمر.. و«الريس»: إنهاء «التريقة»

- «حسين»: 51 مؤسسة دفاع اجتماعى لإنقاذ الأطفال «المعرضين للخطر» 

- رئيس «الرعاية»: 8 بدائل لاحتجاز الأطفال المرتكبين لجرائم تحت مسمى التدابير البديلة 

الصفحة السابعة

- صدمة فى الأهلى تكتم فى «القلعة الحمراء» على جلسة «شريف» مع «الأبيض» الفريق يواجه الاتحاد.. ورسالة لـ«عبدالمنعم»: «الرحيل مرفوض»

- اللقب يا شباب المنتخب الأولمبى مع المغرب فى نهائى أمم أفريقيا

- المهمة صعبة و«ميكالى» يراهن على القوة الضاربة لحصد اللقبالزمالك بالتشكيل الأساسى أمام فيوتشر تحذير «زيزو» بسبب «الأحمر»

- البديل الكبير لـ«البرغوث»«الهلال» يفاضل بين «صلاح ونيمار» بعد فشل ضم «ميسى» 

الصفحة الثامنة

- تامر هجرس: أحتاج لمخرج مغامر يستغل إمكانياتى ولم أقدم أعمالاً من أجل المال

- مش بخاف من الموت.. واتربيت من صغرى على الصلاة والإيمان.. وأنا وبناتى بنحب محمد رمضان 

- كنت «هتشل» بسبب شقاوتى «ما باخدش حقى بدراعى عشان مش بحب وجع الدماغ»

- 7 أفلام تتنافس فى القائمة المبدئية لأفلام «صيف 2023».. مواجهة محمد رمضان مع «إمام وهنيدى»

- آسر ياسين يشارك بـ«شماريخ».. و«البطة الصفرا» تجمع غادة عادل بمحمد عبدالرحمن.. ومحمد فراج ينافس بـ«فوى فوى فوى»

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