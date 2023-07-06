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القرموطي يشيد بالدكتور أحمد محمود المستشار الفني لـ«الوطن» بسبب عدد 30 يونيو

كتب:

أحمد حامد دياب
06:16 ص | الخميس 06 يوليو 2023
الدكتور أحمد محمود المستشار الفني لجريدة الوطن

الدكتور أحمد محمود المستشار الفني لجريدة الوطن

أثنى الإعلامي جابر القرموطي على الدكتور أحمد محمود، المستشار الفني لجريدة الوطن، وذلك بسبب العدد الوثائقي للجريدة، احتفالًا بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.

«الوطن» تقدم منذ فترة أعدادا تتناول ثورة 30 يونيو

وقال القرموطي، خلال تقديمه حلقة الأربعاء من برنامج «مانشيت» المذاع عبر فضائية «cbc»، إن الوطن تقدم منذ فترة أعدادا تتناول ثورة 30 يونيو، مشيدًا بالإخراج الفني للدكتور أحمد محمود، موجهًا رسالة له قائلًا «ربنا يكرمك يا دكتور».

وأضاف القرموطي «نركز في اللي رسمه أحمد محمود وبتكلم عن أحمد محمود زي ما بتكلم عن أسامة أنور عكاشة، مع الفارق يعني، بس أحمد محمود من نجوم الصحافة اللي لما تعرف إنه المدير الفني للجرنال فتعرف إن فيه حاجة كويسة بتتعمل يعني مشتغلش في مكان إلا لما نوره»، متابعًا «الدكتور أحمد محمود من المخرجين الصحفيين المتميزين في هذا الإطار وله مني ومننا جميعًا كل الاحترام».

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بقلم أحمد حامد دياب