اقرأ في عدد «الوطن» غدا: مساجدهن.. «إن فضلهن عظيم»

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- مساجدهن.. «إن فضلهن عظيم»

- «الوطن» تقدم إطلالة على مساجد أثرية تحمل أسماء سيدات «آل البيت» فى قلب «القاهرة»

- فاطمة النبوية «أم الحنان وبنت الحسين» مسجدها فى الدرب الأحمر قِبلة لمحبى آل البيت

- السيدة «سكينة».. مسجدها ساحة للفرح وتفريج الكُرب وتطويره أظهر جماليات الضريح

- السيدة «رقية».. مشهدها يضم أضرحة من آل البيت والأولياء الصالحين والعلماء

- «السيسى» و«ميلونى» يبحثان الهجرة غير الشرعية وأزمة الغذاء العالمية

- مصر وإيطاليا تكثفان جهودهما للتصدى لتحديات «المتوسط» ودفع العلاقات الثنائية

- «مدبولى»: ندعم التوسع فى استثمارات الشركات السعودية

- رئيس الوزراء يوجه بدفع العمل فى «حياة كريمة» بأسيوط.. والمحافظ: جارٍ تنفيذ 2700 مشروع

- «السياحة والآثار».. 10 سنوات من الأمن والاستقرار والإصلاح

- 63.4 مليار دولار إيرادات و90 مليوناً زاروا مصر و30% من الفنادق حصلت على «النجمة الخضراء»

- مصر تقدّمت 18 مركزاً فى مؤشر التنافسية والدولة دعمت العمالة بـ2 مليار جنيه وقت كورونا

- العاملون: الدولة منحت تيسيرات للوافدين من 180 دولة.. والاكتشافات ساعدت على الانتعاش

- «معيط»: 6.8 تريليون جنيه قيمة الخدمات حتى نهاية مايو الماضى.. ولا رسوم إضافية

- منظومة «التحصيل الإلكترونى» تُعزز الشمول المالى

- «التجارة»: حزم غير مسبوقة لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية

- محمد عبد الرحمن: أقدم أكشن بنكهة كوميدية فى «البعبع» وأمير كرارة «عِشرته حلوة»

- جان رامز: حققتُ حلمى بمقابلة «أمير».. و«ياسمين» قالت لى: «انت عنكبوت»

الصفحة الثانية

- طلاب «الثانوية» عن «الإنجليزى»: فى مستوى الطالب المتوسط

- «التعليم»: ضبط طالب وطالبة صوّرا الأسئلة.. ورصد 4 حالات غش إلكترونى باستخدام الهاتف.. والوزارة: «لا تهاون مع الطلاب الغشاشين».. و«حجازى» يوجّه بمراجعة تشغيل كاميرات المراقبة فى اللجان ومتابعة تصحيح الأسئلة المقالية

- «الصحة»: «100 يوم صحة» قدمت 3 ملايين خدمة فى 10 أيام

- «عبدالغفار»: خطة مُحكمة لمتابعة المنتفعين من الحملة وفق قاعدة بيانات مركزية

- مقال رأي لـ رفعت رشاد، بعنوان: «رطل واحد يكفى»

- تعاون ثنائى بين مصر وإيطاليا فى التعليم العالى والبحث العلمى

- «عاشور»: نتطلع للاستفادة من الخبرة الإيطالية فى المجالات الهندسية والطاقة والتكنولوجيا وإدارة الموارد المائية

الصفحة الثالثة

- مساجدهن.. «إن فضلهن عظيم»

- «الوطن» تقدم إطلالة على مساجد أثرية تحمل أسماء سيدات صاحبات أدوار روحية وتاريخية كبيرة

- فاطمة النبويـة.. مسجدها فى «الدرب الأحمر».. قِبلة لمحبى آل البيت

- باحث صوفى: روت عن جدها أحاديث نبوية عديدة.. وكانت ترعى الفتيات اليتيمات

- «طعمية وفول ورز بلبن».. نفحة جيران «أم المساكين» لزوارها: «محدش بيمشى جعان»

- «إبراهيم»: «ساندوتشات المربى فيها بركة.. وفتحت عينى لقيت أبويا بيعمل كده».. و«أحمد»: «أمى بتطبخ وأنا بوزّع»

الصفحة الرابعة

- سكينة..اسماً ومعنى

- مسجدها.. ساحة للفرح وتفريج الكُرب والتطوير أظهر جمال الضريح

- السيدة سُكينة.. ابنة «الحُسين» وحبيبة قلبه

- «أحمد»: أوصلت مظلومية آل بيت النبى فترة السبى والانتقال من الكوفة إلى الشام

- 4 سكينات.. «كبرى وصغرى ودفينتا الشام والمدينة»

- «عيسى» الصعيدى يزورها مرتين فى العام: «من صغرى متعود أزورها علشان أنول الرضا»

الصفحة الخامسة

- رقية.. درة «شارع الأشراف»

- «عطية»: ورثت عن أبيها وجدها العلم والزهد والسيرة الحافلة بالعطاء

- فى حضرة «حفيدة النبى» الكُل له نفحة.. ودعاء مُستجاب

- ضيوف «بقيع مصر»: «عاتكة بنت زيد ونقيب الأشراف وعلى الجعفرى»

- المشهد.. بنته السيدة «علم الآمرية» وجدّدته «توحيدة هانم»

- باحث فى الآثار: مشهدها وسط شارع الأشراف الأكثر جذباً لمحبى آل البيت

- قباب وأضرحة للصالحين فى مشهد السيدة رقية وحول ضريحها

- المسجد.. «أنوار وروحانيات» تعم الزوار

- رحلات فردية وجماعية لزيارة مساجد آل البيت بعد تطويرها

الصفحة السادسة

- مصر تعود لصدارة الخريطة العالمية

- القطاع يجنى ثمار 10 سنوات من الأمن والاستقرار والإصلاح

- مصر تقدّمت 18 مركزاً فى مؤشر تنافسية السياحة والسفر.. والبنك الدولى يشيد بالقطاع ويعتبره أحد المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد

- الدولة دعمت العمالة بـ2 مليار جنيه إعانات وقت جائحة «كورونا» والفنادق حصلت على شهادات النجمة الخضراء والمستوى العالمى

- العاملون: صناعة السياحة حقّقت طفرة غير مسبوقة.. والأرقام خير شاهد

- «ثروت»: الدولة منحت تيسيرات للوافدين من 180 دولة.. و«عثمان»: الاكتشافات الجديدة ساعدت على انتعاش السياحة.. والأقصر وأسوان والقاهرة استعادت رونقها

- «عاقل»: المنشآت السياحية باتت فى مستوى نظيراتها العالمية و30% من الفنادق حصلت على شهادة النجمة الخضراء الصديقة للبيئة.. و«عبداللطيف»: الدولة حافظت على المؤسسات السياحية خلال الأزمات

الصفحة السابعة

- عودة الازدهار لكنوز الآثار.. عشرات الاكتشافات ومشروعات جديدة تستعيد الريادة الحضارية.. والمتاحف عامرة بالمعروضات

- المتحف المصرى الكبير يحصل على الشهادة الذهبية للبناء الأخضر.. ونسبة إنجاز أعمال المشروع بلغت 99%.. والافتتاح ينتظره العالم

- استعادة 29 ألف قطعة أثرية من الخارج وسلسلة فعاليات للاحتفاء بتاريخ المتاحف المصرية

- ميزانية المجلس الأعلى للآثار خلال العام المالى 2021 - 2022 بلغت 3.1 مليار جنيه وتم صرفها على الاكتشافات الجديدة والبعثات الأثرية والترميم والصيانة

- وقعت بروتوكولات تضمن استعادة ثرواتنا المنهوبة من الدول غير الموقِّعة على اتفاقات تسليم الآثار

- مصر شهدت افتتاح 26 متحفاً وإعادة تأهيلها خلال الفترة من 2014 وحتى عام 2023

الصفحة الثامنة

- محمد عبدالرحمن: أقدم أكشن بنكهة كوميدية فى «البعبع».. وأمير كرارة «صاحب صاحبه وعِشرته طيبة وحلوة»

- أقدم أكشن بنكهة كوميدية فى «البعبع».. وأمير كرارة «صاحب صاحبه وعِشرته طيبة وحلوة»

- فكرة «ضيف الشرف» تشبه «نقطة الفرح اللى رايحة جاية».. وانتظروا «البطة الصفرا» فى الصيف

- جان رامز: حققت حلمى بمقابلة «أمير».. واكتشفت أنه شخصية مرحة ولطيفة.. وياسمين صبرى قالت لى: «إنت زى العنكبوت»