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اقرأ في عدد «الوطن» غدا: مساجدهن.. «إن فضلهن عظيم»

كتب:

محمد عزالدين
08:23 م | الخميس 06 يوليو 2023
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدا

الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدا

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- مساجدهن.. «إن فضلهن عظيم»

- «الوطن» تقدم إطلالة على مساجد أثرية تحمل أسماء سيدات «آل البيت» فى قلب «القاهرة» 

- فاطمة النبوية «أم الحنان وبنت الحسين» مسجدها فى الدرب الأحمر قِبلة لمحبى آل البيت

- السيدة «سكينة».. مسجدها ساحة للفرح وتفريج الكُرب وتطويره أظهر جماليات الضريح

- السيدة «رقية».. مشهدها يضم أضرحة من آل البيت والأولياء الصالحين والعلماء 

- «السيسى» و«ميلونى» يبحثان الهجرة غير الشرعية وأزمة الغذاء العالمية

- مصر وإيطاليا تكثفان جهودهما للتصدى لتحديات «المتوسط» ودفع العلاقات الثنائية

- «مدبولى»: ندعم التوسع فى استثمارات الشركات السعودية

- رئيس الوزراء يوجه بدفع العمل فى «حياة كريمة» بأسيوط.. والمحافظ: جارٍ تنفيذ 2700 مشروع 

- «السياحة والآثار».. 10 سنوات من الأمن والاستقرار والإصلاح

- 63.4 مليار دولار إيرادات و90 مليوناً زاروا مصر و30% من الفنادق حصلت على «النجمة الخضراء»

- مصر تقدّمت 18 مركزاً فى مؤشر التنافسية والدولة دعمت العمالة بـ2 مليار جنيه وقت كورونا

- العاملون: الدولة منحت تيسيرات للوافدين من 180 دولة.. والاكتشافات ساعدت على الانتعاش 

- «معيط»: 6.8 تريليون جنيه قيمة الخدمات حتى نهاية مايو الماضى.. ولا رسوم إضافية

- منظومة «التحصيل الإلكترونى» تُعزز الشمول المالى

- «التجارة»: حزم غير مسبوقة لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية

- محمد عبد الرحمن: أقدم أكشن بنكهة كوميدية فى «البعبع» وأمير كرارة «عِشرته حلوة»

- جان رامز: حققتُ حلمى بمقابلة «أمير».. و«ياسمين» قالت لى: «انت عنكبوت»

الصفحة الثانية

- طلاب «الثانوية» عن «الإنجليزى»: فى مستوى الطالب المتوسط

- «التعليم»: ضبط طالب وطالبة صوّرا الأسئلة.. ورصد 4 حالات غش إلكترونى باستخدام الهاتف.. والوزارة: «لا تهاون مع الطلاب الغشاشين».. و«حجازى» يوجّه بمراجعة تشغيل كاميرات المراقبة فى اللجان ومتابعة تصحيح الأسئلة المقالية

- «الصحة»: «100 يوم صحة» قدمت 3 ملايين خدمة فى 10 أيام

- «عبدالغفار»: خطة مُحكمة لمتابعة المنتفعين من الحملة وفق قاعدة بيانات مركزية

- مقال رأي لـ رفعت رشاد، بعنوان: «رطل واحد يكفى»

- تعاون ثنائى بين مصر وإيطاليا فى التعليم العالى والبحث العلمى

- «عاشور»: نتطلع للاستفادة من الخبرة الإيطالية فى المجالات الهندسية والطاقة والتكنولوجيا وإدارة الموارد المائية

الصفحة الثالثة

- مساجدهن.. «إن فضلهن عظيم»

- «الوطن» تقدم إطلالة على مساجد أثرية تحمل أسماء سيدات صاحبات أدوار روحية وتاريخية كبيرة 

- فاطمة النبويـة.. مسجدها فى «الدرب الأحمر».. قِبلة لمحبى آل البيت 

- باحث صوفى: روت عن جدها أحاديث نبوية عديدة.. وكانت ترعى الفتيات اليتيمات

- «طعمية وفول ورز بلبن».. نفحة جيران «أم المساكين» لزوارها: «محدش بيمشى جعان» 

- «إبراهيم»: «ساندوتشات المربى فيها بركة.. وفتحت عينى لقيت أبويا بيعمل كده».. و«أحمد»: «أمى بتطبخ وأنا بوزّع»

الصفحة الرابعة

- سكينة..اسماً ومعنى 

- مسجدها.. ساحة للفرح وتفريج الكُرب والتطوير أظهر جمال الضريح 

- السيدة سُكينة.. ابنة «الحُسين» وحبيبة قلبه 

- «أحمد»: أوصلت مظلومية آل بيت النبى فترة السبى والانتقال من الكوفة إلى الشام 

- 4 سكينات.. «كبرى وصغرى ودفينتا الشام والمدينة» 

- «عيسى» الصعيدى يزورها مرتين فى العام: «من صغرى متعود أزورها علشان أنول الرضا» 

الصفحة الخامسة

- رقية.. درة «شارع الأشراف» 

- «عطية»: ورثت عن أبيها وجدها العلم والزهد والسيرة الحافلة بالعطاء 

- فى حضرة «حفيدة النبى» الكُل له نفحة.. ودعاء مُستجاب 

- ضيوف «بقيع مصر»: «عاتكة بنت زيد ونقيب الأشراف وعلى الجعفرى» 

- المشهد.. بنته السيدة «علم الآمرية» وجدّدته «توحيدة هانم»

- باحث فى الآثار: مشهدها وسط شارع الأشراف الأكثر جذباً لمحبى آل البيت

 - قباب وأضرحة للصالحين فى مشهد السيدة رقية وحول ضريحها 

 - المسجد.. «أنوار وروحانيات» تعم الزوار 

- رحلات فردية وجماعية لزيارة مساجد آل البيت بعد تطويرها

الصفحة السادسة

- مصر تعود لصدارة الخريطة العالمية 

- القطاع يجنى ثمار 10 سنوات من الأمن والاستقرار والإصلاح

 -  مصر تقدّمت 18 مركزاً فى مؤشر تنافسية السياحة والسفر.. والبنك الدولى يشيد بالقطاع ويعتبره أحد المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد

  - الدولة دعمت العمالة بـ2 مليار جنيه إعانات وقت جائحة «كورونا» والفنادق حصلت على شهادات النجمة الخضراء والمستوى العالمى

- العاملون: صناعة السياحة حقّقت طفرة غير مسبوقة.. والأرقام خير شاهد

 - «ثروت»: الدولة منحت تيسيرات للوافدين من 180 دولة.. و«عثمان»: الاكتشافات الجديدة ساعدت على انتعاش السياحة.. والأقصر وأسوان والقاهرة استعادت رونقها

- «عاقل»: المنشآت السياحية باتت فى مستوى نظيراتها العالمية و30% من الفنادق حصلت على شهادة النجمة الخضراء الصديقة للبيئة.. و«عبداللطيف»: الدولة حافظت على المؤسسات السياحية خلال الأزمات

الصفحة السابعة

- عودة الازدهار لكنوز الآثار.. عشرات الاكتشافات ومشروعات جديدة تستعيد الريادة الحضارية.. والمتاحف عامرة بالمعروضات

 - المتحف المصرى الكبير يحصل على الشهادة الذهبية للبناء الأخضر.. ونسبة إنجاز أعمال المشروع بلغت 99%.. والافتتاح ينتظره العالم

- استعادة 29 ألف قطعة أثرية من الخارج وسلسلة فعاليات للاحتفاء بتاريخ المتاحف المصرية 

- ميزانية المجلس الأعلى للآثار خلال العام المالى 2021 - 2022 بلغت 3.1 مليار جنيه وتم صرفها على الاكتشافات الجديدة والبعثات الأثرية والترميم والصيانة

-  وقعت بروتوكولات تضمن استعادة ثرواتنا المنهوبة من الدول غير الموقِّعة على اتفاقات تسليم الآثار

- مصر شهدت افتتاح 26 متحفاً وإعادة تأهيلها خلال الفترة من 2014 وحتى عام 2023

الصفحة الثامنة

- محمد عبدالرحمن: أقدم أكشن بنكهة كوميدية فى «البعبع».. وأمير كرارة «صاحب صاحبه وعِشرته طيبة وحلوة» 

- أقدم أكشن بنكهة كوميدية فى «البعبع».. وأمير كرارة «صاحب صاحبه وعِشرته طيبة وحلوة» 

- فكرة «ضيف الشرف» تشبه «نقطة الفرح اللى رايحة جاية».. وانتظروا «البطة الصفرا» فى الصيف

- جان رامز: حققت حلمى بمقابلة «أمير».. واكتشفت أنه شخصية مرحة ولطيفة.. وياسمين صبرى قالت لى: «إنت زى العنكبوت» 

 

 

 

 

 

 

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