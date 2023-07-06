اقرأ في عدد «الوطن» غدا: مساجدهن.. «إن فضلهن عظيم»
كتب:
محمد عزالدين
08:23 م | الخميس 06 يوليو 2023
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدا
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- مساجدهن.. «إن فضلهن عظيم»
- «الوطن» تقدم إطلالة على مساجد أثرية تحمل أسماء سيدات «آل البيت» فى قلب «القاهرة»
- فاطمة النبوية «أم الحنان وبنت الحسين» مسجدها فى الدرب الأحمر قِبلة لمحبى آل البيت
- السيدة «سكينة».. مسجدها ساحة للفرح وتفريج الكُرب وتطويره أظهر جماليات الضريح
- السيدة «رقية».. مشهدها يضم أضرحة من آل البيت والأولياء الصالحين والعلماء
- «السيسى» و«ميلونى» يبحثان الهجرة غير الشرعية وأزمة الغذاء العالمية
- مصر وإيطاليا تكثفان جهودهما للتصدى لتحديات «المتوسط» ودفع العلاقات الثنائية
- «مدبولى»: ندعم التوسع فى استثمارات الشركات السعودية
- رئيس الوزراء يوجه بدفع العمل فى «حياة كريمة» بأسيوط.. والمحافظ: جارٍ تنفيذ 2700 مشروع
- «السياحة والآثار».. 10 سنوات من الأمن والاستقرار والإصلاح
- 63.4 مليار دولار إيرادات و90 مليوناً زاروا مصر و30% من الفنادق حصلت على «النجمة الخضراء»
- مصر تقدّمت 18 مركزاً فى مؤشر التنافسية والدولة دعمت العمالة بـ2 مليار جنيه وقت كورونا
- العاملون: الدولة منحت تيسيرات للوافدين من 180 دولة.. والاكتشافات ساعدت على الانتعاش
- «معيط»: 6.8 تريليون جنيه قيمة الخدمات حتى نهاية مايو الماضى.. ولا رسوم إضافية
- منظومة «التحصيل الإلكترونى» تُعزز الشمول المالى
- «التجارة»: حزم غير مسبوقة لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية
- محمد عبد الرحمن: أقدم أكشن بنكهة كوميدية فى «البعبع» وأمير كرارة «عِشرته حلوة»
- جان رامز: حققتُ حلمى بمقابلة «أمير».. و«ياسمين» قالت لى: «انت عنكبوت»
الصفحة الثانية
- طلاب «الثانوية» عن «الإنجليزى»: فى مستوى الطالب المتوسط
- «التعليم»: ضبط طالب وطالبة صوّرا الأسئلة.. ورصد 4 حالات غش إلكترونى باستخدام الهاتف.. والوزارة: «لا تهاون مع الطلاب الغشاشين».. و«حجازى» يوجّه بمراجعة تشغيل كاميرات المراقبة فى اللجان ومتابعة تصحيح الأسئلة المقالية
- «الصحة»: «100 يوم صحة» قدمت 3 ملايين خدمة فى 10 أيام
- «عبدالغفار»: خطة مُحكمة لمتابعة المنتفعين من الحملة وفق قاعدة بيانات مركزية
- مقال رأي لـ رفعت رشاد، بعنوان: «رطل واحد يكفى»
- تعاون ثنائى بين مصر وإيطاليا فى التعليم العالى والبحث العلمى
- «عاشور»: نتطلع للاستفادة من الخبرة الإيطالية فى المجالات الهندسية والطاقة والتكنولوجيا وإدارة الموارد المائية
الصفحة الثالثة
- مساجدهن.. «إن فضلهن عظيم»
- «الوطن» تقدم إطلالة على مساجد أثرية تحمل أسماء سيدات صاحبات أدوار روحية وتاريخية كبيرة
- فاطمة النبويـة.. مسجدها فى «الدرب الأحمر».. قِبلة لمحبى آل البيت
- باحث صوفى: روت عن جدها أحاديث نبوية عديدة.. وكانت ترعى الفتيات اليتيمات
- «طعمية وفول ورز بلبن».. نفحة جيران «أم المساكين» لزوارها: «محدش بيمشى جعان»
- «إبراهيم»: «ساندوتشات المربى فيها بركة.. وفتحت عينى لقيت أبويا بيعمل كده».. و«أحمد»: «أمى بتطبخ وأنا بوزّع»
الصفحة الرابعة
- سكينة..اسماً ومعنى
- مسجدها.. ساحة للفرح وتفريج الكُرب والتطوير أظهر جمال الضريح
- السيدة سُكينة.. ابنة «الحُسين» وحبيبة قلبه
- «أحمد»: أوصلت مظلومية آل بيت النبى فترة السبى والانتقال من الكوفة إلى الشام
- 4 سكينات.. «كبرى وصغرى ودفينتا الشام والمدينة»
- «عيسى» الصعيدى يزورها مرتين فى العام: «من صغرى متعود أزورها علشان أنول الرضا»
الصفحة الخامسة
- رقية.. درة «شارع الأشراف»
- «عطية»: ورثت عن أبيها وجدها العلم والزهد والسيرة الحافلة بالعطاء
- فى حضرة «حفيدة النبى» الكُل له نفحة.. ودعاء مُستجاب
- ضيوف «بقيع مصر»: «عاتكة بنت زيد ونقيب الأشراف وعلى الجعفرى»
- المشهد.. بنته السيدة «علم الآمرية» وجدّدته «توحيدة هانم»
- باحث فى الآثار: مشهدها وسط شارع الأشراف الأكثر جذباً لمحبى آل البيت
- قباب وأضرحة للصالحين فى مشهد السيدة رقية وحول ضريحها
- المسجد.. «أنوار وروحانيات» تعم الزوار
- رحلات فردية وجماعية لزيارة مساجد آل البيت بعد تطويرها
الصفحة السادسة
- مصر تعود لصدارة الخريطة العالمية
- القطاع يجنى ثمار 10 سنوات من الأمن والاستقرار والإصلاح
- مصر تقدّمت 18 مركزاً فى مؤشر تنافسية السياحة والسفر.. والبنك الدولى يشيد بالقطاع ويعتبره أحد المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد
- الدولة دعمت العمالة بـ2 مليار جنيه إعانات وقت جائحة «كورونا» والفنادق حصلت على شهادات النجمة الخضراء والمستوى العالمى
- العاملون: صناعة السياحة حقّقت طفرة غير مسبوقة.. والأرقام خير شاهد
- «ثروت»: الدولة منحت تيسيرات للوافدين من 180 دولة.. و«عثمان»: الاكتشافات الجديدة ساعدت على انتعاش السياحة.. والأقصر وأسوان والقاهرة استعادت رونقها
- «عاقل»: المنشآت السياحية باتت فى مستوى نظيراتها العالمية و30% من الفنادق حصلت على شهادة النجمة الخضراء الصديقة للبيئة.. و«عبداللطيف»: الدولة حافظت على المؤسسات السياحية خلال الأزمات
الصفحة السابعة
- عودة الازدهار لكنوز الآثار.. عشرات الاكتشافات ومشروعات جديدة تستعيد الريادة الحضارية.. والمتاحف عامرة بالمعروضات
- المتحف المصرى الكبير يحصل على الشهادة الذهبية للبناء الأخضر.. ونسبة إنجاز أعمال المشروع بلغت 99%.. والافتتاح ينتظره العالم
- استعادة 29 ألف قطعة أثرية من الخارج وسلسلة فعاليات للاحتفاء بتاريخ المتاحف المصرية
- ميزانية المجلس الأعلى للآثار خلال العام المالى 2021 - 2022 بلغت 3.1 مليار جنيه وتم صرفها على الاكتشافات الجديدة والبعثات الأثرية والترميم والصيانة
- وقعت بروتوكولات تضمن استعادة ثرواتنا المنهوبة من الدول غير الموقِّعة على اتفاقات تسليم الآثار
- مصر شهدت افتتاح 26 متحفاً وإعادة تأهيلها خلال الفترة من 2014 وحتى عام 2023
الصفحة الثامنة
- محمد عبدالرحمن: أقدم أكشن بنكهة كوميدية فى «البعبع».. وأمير كرارة «صاحب صاحبه وعِشرته طيبة وحلوة»
- أقدم أكشن بنكهة كوميدية فى «البعبع».. وأمير كرارة «صاحب صاحبه وعِشرته طيبة وحلوة»
- فكرة «ضيف الشرف» تشبه «نقطة الفرح اللى رايحة جاية».. وانتظروا «البطة الصفرا» فى الصيف
- جان رامز: حققت حلمى بمقابلة «أمير».. واكتشفت أنه شخصية مرحة ولطيفة.. وياسمين صبرى قالت لى: «إنت زى العنكبوت»