الصور الأولى لحفل زفاف ياسمينا العلواني نجمة «آربز جوت تالنت»

يقام حاليا حفل زفاف ياسمينا العلواني، نجمة برنامج «أربز جوت تالنت»، وذلك بإحدى الفنادق في منقطة السادس من أكتوبر، بحضور عدد كبير من الأقارب والأصدقاء.

حفل زفاف ياسمينا العلواني

وعقدت ياسمينا العلواني، رفقة زوجها، جلسة تصوير خاصة بفستان وبدلة الفرح.

ياسمينا العلواني، بدأ ظهورها على الساحة الغنائية، من خلال مشاركتها ببرنامج المواهب الغنائية «آرابز جوت تالنت»، وحصلت على الباز الذهبي من الفنانة نجوى كرم بعد غنائها «عن العشاق» و«أنت عمري» لأم كلثوم، في مرحلة تجارب الأداء من برنامج «آرابز جوت تالنت».