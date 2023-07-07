إصابة شخص في انقلاب دراجة نارية بأبو كبير بالشرقية

أصيب شخص جراء انقلاب دراجة نارية في مدينة أبو كبير أمام مزلقان المستشفى، فيما جرى نقل المصاب إلى مستشفى أبو كبير المركزي وجرى تقديم الإسعافات الأولية له.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى أبو كبير باستقبالها شخصا جراء إصابته بعد تعرضه لحادث انقلاب موتوسيكل بأبو كبير، وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث للوقوف على أسبابه ومعاينته والاطمئنان على المصاب.

الدفع بسيارة إسعاف

جرى الدفع بعدد مرفق من سيارات الإسعاف من هيئة الإسعاف المصرية فرع الشرقية وتم نقل المصاب إلى مستشفى أبو كبير وتقديم كافة التيسيرات الطبية له.

تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة فيما أخطرت جهات التحقيقات المختصة لمباشرة الواقعة التي أمرت بجمع كافة التحريات حول الواقعة وبيان أسبابها.

رفع آثار الحادث

من جهتها رفعت الجهات المعنية بمدينة أبو كبير آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة فيما كان قد تحرر محضرا بالواقعة.

في سياق متصل شهدت حديقة الكفراوي بمدينة العاشر من رمضان إصابة طفلا من أعلى لعبة أثناء لهوه فيما تم الدفع بسيارة إسعاف لموقع الحادث وجرى نقل المصاب الى مستشفى العاشر الجامعي لتقديم الرعاية الطبية.