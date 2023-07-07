عماد عبدالسميع وكيلا لكلية «آداب أسيوط» لشئون الدراسات العليا والبحوث

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، قراراً بقيام الدكتور عماد علي عبدالسميع الأستاذ بقسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب، وكيلاً للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ولمدة عام.

النهوض بالمستوى البحثي بالكلية

ووجه رئيس جامعة أسيوط، بضرورة النهوض بالمستوى البحثي بالكلية، في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدا معالجة المقترحات البحثية التي تنفذها كلية الآداب، والقضايا القومية، والتحديات التي تواجه المجتمع المصري، وتتناول تطوير الدراسات الإسلامية والأدبية، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، مع مراعاة خطط الدولة، والخطة الاستراتيجية الوطنية للوزارة، وخطة الجامعة الاستراتيجية، وتخدم مؤسسات الدولة.

السيرة الذاتية للدكتور عماد عبدالسميع

الجدير بالذكر، إن الدكتور عماد علي عبد السميع حاصل على الدكتوراة من كلية الآداب في اللغة العربية تخصص دراسات إسلامية (الحديث وعلومه)، وله إسهامات قيمة أكاديمية والأنشطة الطلابية بكلية الاداب في جامعة أسيوط، والتي تعد نتاجا لخبرته في التدريس الجامعي، والإشراف على الرسائل العلمية، والبحث العلمي.