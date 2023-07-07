العثور على جثة شاب مجهول الهوية في بحر أبو الأخضر بالشرقية

عثر الأهالي في قرية ميت أبو علي التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، على جثة شخص مجهول الهوية، فيما تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة وأخطرت جهات التحقيقات لمباشرة الواقعة وكشف تفاصيل الواقعةـ وتحديد هوية الجثة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة باستقبالها بلاغا من أهالي قرية ميت أبو علي، بالعثور على جثة مجهولة الهوية لشاب في أواخر العقد الثالث من العمر.

قوة أمنية في القرية

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث لمعاينته وفحص الجثة، فيما رافقت القوة عدد من أفراد الطب الشرعي لفحص الجثة ومعاينتها، وأخطرت جهات التحقيقات المختصة لمباشرة الواقعة التي أمرت باستيفاء تقرير من الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة.

المباحث تكثف البحث

ويكثف رجال مباحث مركز شرطة الزقازيق البحث عن تفاصيل وأسباب واقعة العثور على جثة الشخص وتحديد هويته في مياه بحر أبو الأخضر المار من قرية ميت أبو علي.