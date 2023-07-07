بدء توافد الجمهور على حفل «الأساتذة» لمدحت صالح في الأوبرا

بدأ توافد الجمهور، منذ قليل، إلى حفل الأساتذة للفنان مدحت صالح المقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية والذي انطلق في تمام الساعة الثامنة مساء.

شهد الحفل حضور الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية والمهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أغاني حفل مدحت صالح

ومن المقرر أن يقدم مدحت صالح مجموعة كبيرة من الأغاني لكبار الملحنين من الأساتذة ومنهم محمد عبد الوهاب، فريد الأطرش، رياض السنباطي، محمد فوزي، محمود الشريف، كمال الطويل، بليغ، ومحمد الموجي، ومن الكويت الموسيقار عبد الحميد السيد، ومن لبنان الأخوين رحباني، ومن السعودية سراج عمر.