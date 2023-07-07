تفاصيل حفل مدحت صالح «الأساتذة» بالأوبرا الليلة.. يقام تحت رعاية «المتحدة»

ينطلق مساء اليوم حفل الفنان مدحت صالح في دار الأوبرا المصرية، الذي يحمل اسم «الأساتذة» ويقام تحت رعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن تنظيم دار الأوبرا المصرية.

«السجادة الحمراء» تنطلق الساعة 8

ومن المقرر أن يبدأ «ريد كاربت» الحفل الساعة الثامنة مساء، على أن ينطلق الحفل فعليا في تمام الساعة التاسعة.

ومن المقرر للحفل، أن يشدو فيه مدحت صالح بعدد من أهم وأشهر الأغنيات التراثية، منها أغنيات محمد عبد الوهاب ومنير مراد وسراج عمر من السعودية والإخوان رحباني من لبنان ومحمد الموجي.

مدحت صالح يشكر الشركة المتحدة

وقال مدحت صالح لــ«الوطن»: «أوجه الشكر للشركة المتحدة على ما تقوم به لدعم الفن المصري بشكل عام وحفل الأساتذة بشكل خاص، فالشركة لم تبخل بشيء لخروج الحفل على أعلى مستوى ممكن».

وأضاف مدحت صالح أن الشركة المتحدة توفر بثا مباشرا على الهواء مباشرة عبر قناة الحياة لمن لم يستطيعوا حضور الحفل بسبب نفاذ التذاكر، وأن النقل سيكون بأعلى مستوى من أجل المشاهدين في كافة الأنحاء داخل مصر وخارجها.