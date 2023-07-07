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استقبال حافل من الشعب اللبناني للمطرب تامر حسني

كتب:

محمد متولي
08:46 م | الجمعة 07 يوليو 2023
تامر حسني

تامر حسني

استقبل الشعب اللبناني النجم المصري تامر حسني، بالزفة والورود، وسط محبة استثنائية عارمة ملئت شوارع لبنان، وبدأ الاحتفال من لحظة قدومه في المطار حتى فندق ڤينيسيا بوسط المدينة.

وقال السيد حسين كسيره، إن تامر حسني حالة استثنائية بتاريخ الفن بشكل عام ولم يشهدها مع أي فنان محلي أو عالمي، مشيرا إلى تامر لديه محبة خاصة من رب العالمين تربطه بجمهوره وبكل من يحبه ولأول مرة في تاريخ لبنان نجد حفل لفنان مصري ينفد كل تذاكره في ساعات ونضطر لتوسيع المكان مرتين ليسع الجمهور الكبير، واليوم قررنا توسيع المكان للمرة الثالثة حتى فيلمه الجديد «تاج» فدائما صالات العرض كاملة العدد وأول الحجوزات بعد أسبوع.

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بقلم محمد متولي