تامر حسني يطرح أغنية «تاج» من ألبوم «هرمون السعادة».. فيديو

أعلن الفنان تامر حسني، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن أغنيته الجديدة «تاج» من الفيلم الذي يحمل اسم الأغنية، ويعرض حاليا بجميع دور العرض، مشيرا إلى طرحها على موقع «يوتيوب».

ونشر تامر حسني الأغنية، وعلق عليها قائلا: «أغنية تاج من فيلم تاج، من ألبوم هرمون السعادة، كلمات وألحان تامر حسني، توزيع النابلسي، ماستر علي فتح الله».

فيلم تاج بطولة تامر حسني

يضم فريق فيلم «تاج» عددا من نجوم الفن، أبرزهم تامر حسني ودينا الشربيني، ساندي، عمرو عبد الجليل، شيرين، هالة فاخر، قصة تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.

تدور أحداث فيلم «تاج» حول شخصية «سوبر هيرو»، التي يجسدها تامر حسني، الذي يعاني من مشاكل كثيرة بصحبة شقيقه التوأم المنتمي لعالم الأشرار، ويحاول إصلاح ما يفسده في حياته.