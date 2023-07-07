«القاهرة الإخبارية»: إصابة فلسطيني برصاص مستوطن خلال مواجهات في الخليل

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأنه أصيب شاب فلسطيني برصاص مستوطن إسرائيلي، خلال اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، في منطقة بيت زعتة شرق بلدة بيت أمر شمالي الخليل.

أُصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق

وأوضح ناشط إعلامي فلسطيني، أن الشاب أصيب برصاص مستوطن، لافتًا إلى أن الرصاصة اخترقت كتف المصاب ووصلت إلى الرئتين، وأحدثت نزيفًا داخليًا، ونُقل إلى مستشفى الميزان في الخليل.

كما أُصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقه جنود الاحتلال تجاه الشبان ومنازل المواطنين في البلدة، كما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، الرصاص صوب مركبة أحد المواطنين الفلسطينيين قرب قرية تل جنوب غربي نابلس.

وأفاد أحمد جبريل، مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص تجاه مركبة تستقلها عائلة فلسطينية، ما أدى إلى تحطم زجاجها، وإصابة السائق بشظايا الزجاج، وجرى تقديم العلاج اللازم له.