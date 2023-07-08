بتكلفة 200 مليون جنيه.. 10 معلومات عن مجمع المخلفات الصلبة في أسيوط

نالت محافظة أسيوط، نصيبًا كبيرًا في المشروعات الخدمية التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، والتي جاء من تلك المشروعات الخدمية الكبيرة مجمع المخلفات الصلبة وإعادة التصنيع.

ويقع مشروع إنشاء مجمع المخلفات الصلبة وإعادة التصنيع بالطريق الصحراوي الغربي بمركز الغنايم، وفيما يلي أبرز 10 معلومات عن المشروع الجديد الذي يخدم مساحة كبيرة من مراكز المحافظة.

- يقع المشروع على مساحة 25 فدانًا بالطريق الصحراوي الغربي بمركز الغنايم.

- تصل التكلفة التقديرية لمصنع تدوير المخلفات 200 مليون جنيه.

- يعد مصنع تدوير المخلفات بالمحافظة الأول من نوعه على مستوى الجمهورية بأحدث تكنولوجيا وتصميمات عالمية.

- يتم تنفيذ المشروع ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة بطاقة 300 طن/يوم.

- يخدم المشروع خدمة المراكز الجنوبية الغربية من المحافظة التي تضم ثلاثة مراكز وهي الغنايم وصدفا وأبوتيج بالإضافة إلى استيعاب المخلفات التي تأتي من المحطات الوسيطة بالمراكز.

- سيكون المصنع إضافة لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة حيث سيقوم بجمع المخلفات ومعالجتها وفرزها وتجهيز المواد الخام.

- إعادة تصنيع المواد واستغلال جميع المخلفات والمخرجات في تصنيع بلاط الانترلوك وانتاج البلاستيك وتصنيع الورق وذلك على مساحة 18 فدانا.

- الاستفادة من مصنع تدوير المخلفات للمساعدة في التخلص من كافة المخلفات التي يتم جمعها من كافة أرجاء المحافظة.

- الاستفادة بشكل مثالي من تلك المخلفات في إنتاج السماد العضوي والوقود البديل مما يساعد نحو تحقيق التكامل والاستدامة.

- يقوم المشروع علي تحقيق نقله حضارية كبيرة يكون لها مردود بيئي وإيجابي علي المحافظة بجميع مراكزها وقراها.