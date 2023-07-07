وزيرة الثقافة لـ«الحياة»: حفل الأساتذة جاء بمبادرة من الفنان مدحت صالح

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، إن حفل الأساتذة الذي يحييه الفنان الكبير مدحت صالح، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، جاء بمبادرة من الفنان مدحت صالح لدعم التراث المصري الغني والرائع، لافتة إلى أنه هو من عرض الأمر عليها.

قناة الحياة ستكون شريكا أساسيا

قالت «الكيلاني» في مقابلة مع تليفزيون الحياة، بالتزامن مع الحفل، إن لديها رؤى ومشاريع ذات أثر ثقافي كبير، مشيرة إلى أن إرث مصر القديمة وإحياء تراثها، بمثابة كنز وطني ثمين، ولدى الأوبرا نظام مستحدث لاستغلاله، إذ ابتكر الفنان مدحت صالح جميع التفاصيل والمعدات الفنية لمكان الحفل.

وتابعت الوزيرة: «نحن نساعد الفنانين على تقديم رؤاهم عبر الاستعداد والأنشطة الصيفية، كما أن هذا العام سيكون مختلفا، حيث سيقام فيه بعض الحفلات بعدة محافظات»، مثل محافظة شمال سيناء، كما سيشارك الصعيد في الأنشطة الثقافية، وستكون قناة الحياة الشريك الأساسي معنا.