وصول وزيرة الثقافة إلى دار الأوبرا لحضور حفل الأساتذة لمدحت صالح

وصلت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، منذ قليل، إلى دار الأوبرا المصرية لحضور حفل الأساتذة لمدحت صالح المقام بالمسرح الكبير.

حضور حفل مدحت صالح

كان حضر الحفل كل من الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، والمهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وخالد عبدالجليل رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية.

ومن المقرر أن يقدم مدحت صالح مجموعة كبيرة من الأغاني لكبار الملحنين من الأساتذة ومنهم محمد عبد الوهاب، فريد الأطرش، رياض السنباطي، محمد فوزي، محمود الشريف، كمال الطويل، بليغ، ومحمد الموجي، ومن الكويت الموسيقار عبد الحميد السيد، ومن لبنان الأخوين رحباني، ومن السعودية سراج عمر.