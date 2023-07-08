آخر موعد للتقديم في الثانوية العامة والفنية بالإسكندرية.. اعرف الخطوات

أكدت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية أن 12 يوما متبقية على انتهاء التقديم في الثانوية العامة والفنية بالإسكندرية، حيث ينتهي التقديم الإلكتروني في 20 يوليو الجاري.

وتقدم «الوطن» تفاصيل التقديم في الثانوية العامة والفنية بالإسكندرية، للتسهيل على طلاب الشهادة الإعدادية الراغبين في التقديم والذين لم يقدموا حتى الوقت الراهن حيث بدأ التقديم من 2 يوليو الجاري.

رابط تنسيق المدارس الثانوية 2023 محافظة الإسكندرية

وبحسب مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، فإنه جرى توفير رابط للتقديم في تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة والفنية 2023 بمحافظة الإسكندرية من هـنـا.

تنسيق الثانوية العامة بالإسكندرية

واعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2022 - 2023 بحد أدنى 225 درجة لكافة المدارس.

تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية 2023

كما تم الإعلان عن تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية 2023 محافظة الإسكندرية أو ما يسمى التعليم المزدوج، وتتراوح درجات القبول من 160 إلى 220 درجة، حسب كل مدرسة.

خطوات التقديم في الثانوية العامة والفنية

- الدخول على الرابط.

- التسجيل بحساب الوزارة للذهاب إلى صفحة «تسجيل الدخول».

- تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

- بعد تسجيل الدخول ستظهر صفحة الملف الشخصي.

- اضغط على الدخول إلى التنسيق للدخول إلى صفحة معلومات تنسيق تقديم الصف الأول الثانوي.