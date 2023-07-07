أحمد أمين: «محتاجين ضمة مش فصلة»

حرصت وزارة التضامن الاجتماعى على الترويج لحملة «ضمة مش فصلة» التى أطلقتها مؤخراً لمجابهة التمييز والتنمُّر ضد أطفال دور الرعاية الاجتماعية، وبدأت الحملة بفيلم قصير يتناول قصصاً ووقائع حقيقية لأطفال الرعاية الاجتماعية بهدف التوعية بقيمتهم مجتمعياً.

وأشار الفيلم القصير، الذى بثته الصفحة الرسمية لوزارة التضامن ضمن حملتها، إلى أن أحداثه تناولت قصصاً حقيقية لأطفال الرعاية الاجتماعية، حيث بدأت مقدمته بالتعريف بالحملة: «دى قصص لأطفال موجودين وسطينا، وطلبنا من أطفال تانية تمثل دورهم»، ثم جاء دور أحد الأطفال ليحكى عن سبب دخوله «المؤسسة» أو إحدى مؤسسات الرعاية بسبب ارتكابه خطأ مع أحد زملائه.

وتناول الفيلم فى أول مشاهده قصة أحد أطفال الرعاية والذى حكى على لسانه ممثل صغير قائلاً إن سبب وجوده فى الرعاية يعود إلى موقف سابق بعدما حاول أحد زملائه إيذاءه وأحدث به إصابة أثناء لعبهما كرة القدم: «الموضوع بدأ وأنا كنت بالعب كورة مع أصحابى وواحد فيهم كسرنى وماكملتش لعب.. قلت أضايقه فسرقت موبايله تانى يوم لقيته مبلّغ واتقبض عليا، أنا عارف إنى غلطت، دخلت المؤسسة واتعلمت، واتعلمت أمسك نفسى لما أتضايق وممدش إيدى على حاجة مش بتاعتى».

ويشارك الفنان أحمد أمين ضمن الفيلم الترويجى لحملة «ضمة مش فصلة» بصوته للتوعية بقصص هؤلاء الأطفال المستهدفين من خلال المبادرة، وحرص على توجيه رسالة ضمن الفيلم الدعائى قال خلالها: «ده طفل دخل مؤسسة الرعاية الاجتماعية اتعلم واتأهل وبقى شخص واعى ومسئول.. محتاجين نضمه لينا مانفصلوش عننا، بلاش نعاقبه مرتين، محتاجين ضمة مش فصلة».