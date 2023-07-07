4 خدمات مهمة تقدمها وزارة العدل إلكترونيا.. منها الاستعلام عن رول جلسة

أصبح بإمكان الكثير استخدام خدمات متعددة خاصة بالقضايا إلكترونيًا وتوفير الكثير من الوقت والمجهود في الوقوف في المصالح الحكومية، بعدما أتاحت وزارة العدل تقديم عدد من الخدمات المهمة المتعلقة بالقضايا إلكترونيًا وذلك في إطار خطة التحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين.

4 خدمات مهمة تقدمها وزارة العدل إلكترونيا

وخلال التقرير التالي، ترصد «الوطن» 4 خدمات مهمة تقدمها وزارة العدل إلكترونيًا من منزلك وباستخدام هاتفك المحمول.

وتلك الخدمات هي الاستعلام عن وجود استئناف في القضايا من عدمه، الاستعلام عن موقف دعوى، الاستعلام عن رول دعوى، الاستعلام عن رول جلسة.

وللحصول على أي من تلك الخدمات يمكنك اتباع بعض الخطوات والتي تبدأ بالدخول على موقع وزارة العدل من خلال الرابط ، وبعد ذلك ستظهر لك قائمة بتلك الخدمات، لتقوم بالضغط على أيقونة الخدمة التي تبحث عنها، وبعدها تقوم بالضغط على «ابدأ الخدمة».

أما في الخطوة التالية، تقوم بإدخال بعض البيانات التي تتعلق بالدعوى، ومنها الدرجة والمحكمة وتاريخ الجلسة، وفي الخطوة الأخيرة يضغط على «ابحث»، وبعدها ستظهر له نتيجة البحث.