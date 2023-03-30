الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه عبر بوابة وزارة العدل.. اتبع 5 خطوات

الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه.. أحد الخدمات الإلكترونية التي أتاحتها السلطات القضائية للاستفسار عليها عبر البوابة الإلكترونية لوزارة العدل، والتي تسهل على المواطن والمحامي الراغب في الاستفسار عن الخدمة الحصول عليها إلكترونيًا، بدلاً من الحاجة للتوجه للمحاكم.

خطوات الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه إلكترونيًا

أولى الخطوات التي ينبغي على الراغب في الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه، الدخول إلى بوابة وزارة العدل الإلكترونية، واختيار الخدمة المدونة بعنوان «الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه»، والمُتاحة عبر «بوابة الوزارة» على هذا الرابط.

وعقب الدخول على الرابط سالف الذكر، يضغط المواطن على أيقونة «بدء الخدمة»، الموجودة أعلى يسار الشاشة حتى يتم تحويله على صفحة الاستعلام.

وبعد الدخول لصفحة الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه عبر بوابة وزارة العدل الإلكترونية، سيكون أمام طالب الخدمة 5 خطوات لمعرفة وجود استئناف من عدمه.

4 درجات تقاضي أمام المحاكم المصرية

أولى الخطوات بعد الدخول للصفحة، هو اختيار درجة التقاضي المرفوعة أمام المحاكم المختلفة، سواء محكمة جزئية، أو ابتدائية، أو محكمة استئناف، أو محكمة نقض.

وعقب اختيار درجة التقاضي، يختار المواطن الراغب في الحصول على الخدمة المحكمة المنظور أمامها القضية، ثم يختار المواطن من ذات الصفحة نوع الدعوى القضائية، والسنة القضائية الخاصة بالقضية المنظورة، ثم رقم الدعوى القضائية ذاتها.

وعقب إتمام المواطن أو المحامي للخطوات آنفة الذكر؛ فإنه يختار أيقونة «بحث»، لتظهر له إذا ما كان هناك استئناف على الدعوى القضائية من عدمها عبر بوابة وزارة العدل الإلكترونية، دون الحاجة للتوجه للمحكمة.